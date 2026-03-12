Stuttgart vs. FC Porto: fecha, hora y dónde ver en vivo | Octavos de Europa League

Duelo de estrategias en Alemania en octavos de Europa League. Los alemanes apuestan por su localía frente a la jerarquía lusa

Los octavos de final de la UEFA Europa League nos regalan un choque eléctrico entre Stuttgart vs. FC Porto. El conjunto alemán busca hacer valer su localía en el MHP Arena ante un cuadro portugués que llega con jerarquía internacional para intentar encaminar la serie definitiva.

El encuentro se disputará este jueves 12 de marzo de 2026 en el MHP Arena, Alemania. Aquí tienes el horario según tu ubicación:

Ecuador, Colombia y Perú: 12:45

Argentina, Chile y Uruguay: 14:45

México: 11:45

¿Dónde ver Stuttgart vs. FC Porto HOY?

Para los aficionados en Sudamérica, la transmisión oficial EN VIVO estará disponible a través de ESPN 4 y la plataforma de streaming Disney+. Ambas escuadras saldrán al campo con lo mejor de su arsenal para asegurar una ventaja clave antes de la vuelta.

Stuttgart apela a su localía para encaminar la serie de octavos de final. Cortesía

Posible alineación de Stuttgart

El estratega Sebastian Hoeness confía en el olfato goleador de Ermedin Demirović y la creatividad de Deniz Undav para romper el orden defensivo de los "Dragones" y dar el primer golpe en casa.

Stuttgart: Nübel; Assignon, Jaquez, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Leweling, Undav, El Khannouss; Demirović.

Posible alineación de FC Porto

Francesco Farioli apuesta por la seguridad de Diogo Costa bajo los tres palos y el desequilibrio de Pepê en ofensiva, buscando un resultado positivo que les permita cerrar la clasificación en el Estadio do Dragão.

FC Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Silva, Kiwior, Zaidu; Froholdt, Alan Varela, Mora; Pepê, Sainz y Moffi.

