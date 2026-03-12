Pasaportes en Ecuador: 64 agencias ofrecen el servicio para reducir tiempos de espera

En lo que va de 2026, más de 86.000 ecuatorianos han obtenido su pasaporte

Los ciudadanos pueden acudor directamente a las agencias habilitadas sin necesidad de agendar turno.

Desde este 12 de marzo de 2026 hay más opciones para tramitar el pasaporte. El servicio se amplió a 64 agencias en las 24 provincias del Ecuador, con el objetivo de acercar este documento esencial y reducir los tiempos de espera.

En una primera fase, iniciada en enero, las agencias de Tumbaco y Quitumbe, en Quito, y la del cantón Rumiñahui, en Pichincha, comenzaron a entregar pasaportes en 24 horas, evitando que los ciudadanos se desplacen a la agencia matriz.

Ahora, con 34 agencias más operativas a nivel nacional, el proceso se descentraliza más, optimizando la atención.

Sin necesidad de agendar turno

Desde septiembre de 2025, los ciudadanos pueden acudir directamente a las agencias habilitadas sin necesidad de agendar turno. Solo deben realizar el pago y completar la validación de datos, huellas, foto y firma, informó la Dierección del Registro Civil.

En lo que va del año, más de 86.000 ecuatorianos han obtenido su pasaporte, mientras que en 2025 se emitieron 586.630 documentos en todo el país.

Tiempos de entrega dependen de la agencia

En los centros de producción de Quito (Matriz), Guayaquil (Gobierno Zonal) y Cuenca (San Blas), el pasaporte se entrega en aproximadamente 30 minutos.

En agencias como Quitumbe, Calderón y Tumbaco (Quito), Rumiñahui y Cayambe (Pichincha), Guayaquil Centro, Norte y Sur, Daule, La Puntilla (Samborondón), Playas (Guayas) y Gualaceo (Azuay), la entrega se realiza en 24 horas. En el resto de agencias, el plazo máximo es de ocho días.

¿Cuánto cuesta sacar el pasaporte?

El costo del pasaporte es de 90 dólares para primera vez y renovación; para adultos mayores de 65 años, el valor es de 45 dólares, y para personas con discapacidad igual o mayor al 30 %, el trámite es gratuito. Los pagos pueden realizarse en la banca interna de las agencias, en la agencia virtual o mediante banca corresponsal.

Los grupos con atención prioritaria incluyen menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. En el caso de los menores, la presencia de ambos padres es indispensable; si uno no puede asistir, debe presentar un poder notariado, y si reside en el exterior, se requiere un poder consular que indique nombres completos y cédula del menor.

