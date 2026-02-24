Registro Civil atenderá cédulas y pasaportes sin turno hasta julio de 2026

El Registro Civil anunció que la atención directa para cédulas y pasaportes, sin necesidad de agendamiento de turno

Registro Civil anunció que la atención directa para cédulas y pasaportes, sin necesidad de agendamiento de turno, se extenderá hasta el 31 de julio.

El Registro Civil confirmó que continuará ofreciendo atención para la emisión de cédulas y pasaportes sin necesidad de agendamiento de turno hasta el 31 de julio de 2026. La decisión responde a los resultados positivos obtenidos desde que se implementó esta modalidad, que ha permitido una atención más ágil y directa para la ciudadanía.

El director general de la institución, Ottón Rivadeneira, destacó que la medida consolida una gestión pública más cercana y eficiente, que escucha las necesidades de la población. “La alta concurrencia ciudadana ha demostrado que este sistema facilita el acceso a documentos de identidad y viajes, eliminando la figura de los tramitadores”, señaló.

Durante 2025, el Registro Civil emitió 2.538.780 cédulas y 586.630 pasaportes. En lo que va de 2026, se han entregado 338.537 cédulas y 61.795 pasaportes en todo el país.

Horarios, requisitos y costos

La atención se realiza de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00, en todas las agencias del Registro Civil a nivel nacional. La institución recuerda que no es necesario recurrir a tramitadores y exhorta a la ciudadanía a reportar irregularidades al correo institucional: somos.eticos@registrocivil.gob.ec.

Requisitos para cédulas:

Cédula anterior (si es renovación).

Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura en línea (si es por pérdida o robo).

Comprobante de pago impreso (si el pago se realizó en banca corresponsal o en línea).

Requisitos para pasaportes:

Cédula vigente.

Pasaporte anterior (si es renovación).

Formulario de Documentos Extraviados en línea (si es por pérdida o robo).

Comprobante de pago impreso.

Costos:

Cédula: $5 primera emisión, $16 renovación.

Pasaporte: $90 primera emisión o renovación; adultos mayores (65+) $45.

Personas con discapacidad igual o superior al 30% están exentas de pago.

Los pagos pueden realizarse en módulos de recaudación de las agencias, banca corresponsal o a través de la Agencia Virtual. Los grupos prioritarios (niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad) reciben atención preferencial.

