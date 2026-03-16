Lollapaloza 2026: cinco mujeres que deslumbraron en Chile y Argentina

De Sabrina Carpenter a Lorde, la cartelera femenina marcó algunos de los momentos más comentados del festival en ambos países

Una vez más el festival Lollapalooza volvió a desplegar su edición sudamericana en marzo de 2026 con una cartelera que reunió a algunas de las figuras más populares del panorama musical actual. Durante tres jornadas (del 13 al 15 de marzo) miles de asistentes se congregaron en Santiago de Chile y Buenos Aires respectivamente, para presenciar uno de los eventos más importantes del circuito musical de la región, con un line-up que combinó pop, rock, electrónica y música urbana.

La cartelera incluyó nombres de gran peso como Tyler, the Creator, Deftones, Skrillex y Lewis Capaldi, reflejando la tradicional diversidad sonora del festival. Sin embargo, entre los múltiples shows y escenarios, fue la presencia femenina la que terminó generando algunos de los momentos más comentados de esta edición, con presentaciones destacadas de Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Addison Rae, Lorde y el grupo KATSEYE, quienes concentraron gran parte de la conversación entre fans y redes sociales durante el fin de semana.

Sabrina Carpenter y el regreso de 'Short n' Sweet'

Carpenter durante su paso por lartinoamerica. sabrinacarpenter via instagram

Sabrina Carpenter es duramente criticada por PETA: ¿Qué pasó? Leer más

Lo que marca la conversación dentro de la presentación de la artista fue que mantuvo la estética que ha caracterizado su era Short n’ Sweet: un show dominado por el pop coqueto, coreografías juguetonas y una puesta en escena que mezcla humor, sensualidad y guiños teatrales que ya se han vuelto parte de su identidad en vivo.

El setlist repasó varios de los temas que definieron esta etapa de su carrera, incluyendo canciones como Espresso, Please Please Please, Busy Woman y Taste, además de sumar material de su álbum más reciente, Man’s Best Friend con temas como Never Getting Laid, House Tour y la emblematica Manchild. Una mezcla que permitió que el concierto funcionara tanto como una celebración de su éxito pop reciente como una vitrina para su nueva música.

sabrina carpenter performing taste at lollapalooza chile 2026 pic.twitter.com/9UdSdSWCRE — celebsnapz (@celebsnapzx) March 14, 2026

Lo cierto es que uno de los momentos más esperados de la noche llegó durante la interpretación de Juno, canción que en su actual gira incluye un segmento especial en el que la cantante "arresta" simbólicamente a una celebridad o fanático dentro del público. En la parada sudamericana, una de las elegidas fue la cantante argentina Maria Becerra, lo que provocó una ola de reacciones entre los asistentes y rápidamente se volvió uno de los clips más compartidos del festival en redes sociales.

En chile el "arresto" de 'Juno' fue la DJ alemana HorsegiirL. sabrinacarpenter via instagram

Entre coreografías, momentos virales y un público que coreó cada canción, la artista consolidó uno de los shows pop más comentados de esta edición del festival, reforzando su posición como una de las figuras más visibles del pop actual.

Chappell Roan: "la marea rosa" que conquistó el festival



La escena terminó convirtiéndose en una de las postales más comentadas, donde una multitud vestida de rosa acompañó cada momento del concierto. chappellroan via instagram

Si hubo un show que transformó el festival en una auténtica celebración pop, fue el de Chappell Roan. La artista convirtió su presentación en una fiesta estética dominada por el color rosa, con miles de fans replicando su estilo camp y teatral, un sello que ya define su propuesta artística.

Su setlist mantuvo el espíritu del universo pop que ha construido en los últimos años, combinando energía dance y dramatismo teatral. Entre las canciones más celebradas estuvieron Femininomenon, Naked in Manhattan, The Subway, Pink Pony Club y el himno viral HOT TO GO!, que convirtió al público en un coro coreografiado durante uno de los momentos más festivos de la noche.

Chappell Roan encerrando o show no Lollapalooza Argentina com “Pink Pony Club”.

pic.twitter.com/MqHRi9NwfV — UpdateCharts (@updatecharts) March 15, 2026

Más allá de la música, el show destacó por su conexión emocional con el público; la cantante se mostró visiblemente conmovida ante la respuesta de los fans, que corearon cada canción mientras sostenían carteles y vestían outfits inspirados en su estética glam-pop.

Con maquillaje drag y una energía que osciló entre lo teatral y lo catártico, su presentación concluyó con el coreo de los fanáticos por cada tema, lo que dejó claro que el fenómeno de la "Midwest Princess" ya no es solo viral: es un movimiento pop que encontró en Lollapalooza sudamericano uno de sus momentos más grandes hasta ahora.

Addison Rae como la nueva Britney

El paso de Addison Rae por Lollapalooza dejó claro por qué su transición de estrella digital a artista pop ha sido una de las más comentadas de los últimos años; su presentación mantuvo la estética Y2K que ha acompañado el lanzamiento de su álbum debut (Addison), con coreografías precisas, estilismo brillante y una puesta en escena que muchos fans han comparado con la era dorada del pop de principios de los 2000, especialmente con la influencia de Britney Spears.

Addison Rae en preparación para su primer show en Argentina. addisonraee via instagram

Britney Spears es detenida en California por conducir ebria Leer más

El setlist repasó varios de los temas que han impulsado su consolidación dentro del pop, incluyendo Diet Pepsi, Aquamarine, Fame is a Gun, el remix de Von Dutch con Charli XCX y High Fashion, canciones que reflejan la estética dance-pop y nostálgica que ha definido esta etapa de su carrera.

Uno de los momentos más comentados llegó justamente durante I Got It Bad, cuando la base instrumental se fusionó con Oops!... I Did It Again, en un guiño directo al legado de Britney Spears que desató la euforia del público.

El homenaje reforzó las comparaciones que han acompañado a Rae desde el inicio de esta nueva nueva etapa de su carrera musical y que hoy, tras el lanzamiento de su álbum debut y su reciente nominación al Grammy, empiezan a leerse también como una señal de su creciente consolidación dentro del pop mainstream.

🚨 | Addison Rae is perfoming a medley of I got it bad x Baby one more time at the Lollapalooza Argentina

pic.twitter.com/ZQIUnAW1pR — pop_insider 🤍🖤 (@PInsider_) March 14, 2026

Con una audiencia que coreó cada canción y una puesta en escena cada vez más segura, su presentación confirmó el momento ascendente que vive la artista, quien poco a poco ha comenzado a ganar espacio en escenarios que antes parecían reservados para figuras más consolidadas del género.

Lorde, un regreso más introspectivo del pop

La artista neozelandesa presentó un show marcado por el minimalismo y una estética más cruda e íntima, alineada con la narrativa de su más reciente etapa musical; la puesta en escena apostó por lo esencial: una iluminación sobria, movimientos espontáneos y una interpretación emocional que reforzó la idea de un pop más vulnerable y reflexivo.

La presentación forma parte de la promoción del último álbum de Lorde, 'Virgin'. Cortesia

El concierto también funcionó como un recorrido por distintas etapas de su discografía; el setlist incluyó canciones del nuevo proyecto como Hammer, Broken Glass, Favourite Daughter y Shapeshifter, junto a clásicos que marcaron su carrera como Royals, Supercut, Green Light y Ribs, que fueron coreados por el público como verdaderos himnos generacionales.

Más que un espectáculo cargado de artificios, el show apostó por una experiencia emocional que conectó con distintas generaciones de fans. Entre momentos de nostalgia y nuevas exploraciones sonoras, la artista demostró cómo su propuesta ha evolucionado hacia un pop más introspectivo, como una de las voces más influyentes de su generación dentro del género.

KATSEYE: pop global con ADN K-pop

KATSEYE en su parada por Argentina. katseyeworld via instagram

Amamos Chile, las fans de aquí son de las más apasionadas que hemos visto. Lara Raj Integrante de KATSEYE

El sexteto formado a partir de un proyecto global impulsado por HYBE y Geffen Records, llevó al festival una performance que refleja esa base inspirada en el sistema del K-pop: coreografías milimétricas, visuales pulidos y una energía constante sobre el escenario.

Durante el show interpretaron varios de los temas que han marcado su primera etapa, entre ellos Debut, Touch, Gnarly y Gabriela, con una puesta en escena centrada en la sincronización del grupo y en la interacción directa con el público.

Aunque en redes circularon brevemente rumores sobre la situación de la integrante Manon, el grupo se presentó con normalidad a pesar de su ausencia llegando a pedir a los asistentes un "grito por ella".

KATSEYE’s Sophia asks the crowd to cheer for Manon at Lollapalooza Argentina.pic.twitter.com/cfPUBqpUsm — Pop Base (@PopBase) March 13, 2026

El momento llega además en medio de un año clave para el sexteto, que recientemente consiguió una nominación al Grammy, consolidando así su expansión más allá del circuito del pop asiático y reafirmando su proyección dentro del panorama pop global.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!