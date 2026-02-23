Manon de Katseye niega estar enferma tras pausa anunciada por HYBE: Los fans explotan

Manon Bannerman, integrante del grupo global Katseye, desmintió públicamente a su agencia minutos después de que HYBE Labels y Geffen Records informaran que la cantante haría una pausa en las actividades grupales para “centrarse en su salud y bienestar”. La aclaración fue realizada por la propia artista a través de un mensaje directo en la plataforma Weverse.

En su publicación, Manon señaló: “Hola amigos... Quiero que sepan esto de mí: estoy sana, estoy bien y me estoy cuidando. ¡Gracias por estar al tanto! A veces las cosas se desarrollan de maneras que escapan a nuestro control, pero confío en el panorama general”. El mensaje se difundió poco después del comunicado oficial de las agencias y generó preguntas entre los seguidores del grupo sobre los motivos reales del descanso anunciado.

El comunicado de HYBE

Horas antes, HYBE Labels y Geffen Records habían emitido un texto conjunto en el que indicaban: “Tras unas conversaciones abiertas y reflexivas, les informamos que Manon se tomará un descanso temporal de las actividades grupales para centrarse en su salud y bienestar. Apoyamos plenamente esta decisión”. El comunicado añadía que Katseye continuaría con sus actividades programadas y que esperaban “volver a reunirnos cuando llegue el momento oportuno”. El mensaje concluyó con un agradecimiento al fandom Eyekons “por su continuo cariño, paciencia y comprensión”.

Mientras se mantiene esta situación, las agencias confirmaron el estreno del programa global de audiciones World Scout: The Final Piece, previsto para el 24 de febrero a las 20:00 (JST) en ABEMA TV. El formato busca seleccionar a la última integrante del nuevo grupo femenino global de HYBE x Geffen, con participantes vinculadas al proyecto The Debut: Dream Academy, del cual surgió Katseye.

