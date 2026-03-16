Toque de queda en Ecuador: 35.000 policías refuerzan seguridad en 4 provincias

El ministro John Reimberg supervisó las operaciones policiales en Guayas durante el toque de queda nocturno.

Un amplio operativo de seguridad se puso en marcha en Ecuador con el inicio de un toque de queda nocturno que rige desde las 23:00 del domingo 15 de marzo en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. La medida busca reforzar los controles y combatir a las estructuras del crimen organizado en estas regiones.

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El ministro del Interior, John Reimberg, anunció a través de su cuenta de X que se movilizaron más de 75 000 efectivos de la Policía Nacional del Ecuador y de las Fuerzas Armadas, de los cuales 35 000 son policías, para garantizar el cumplimiento del toque de queda y ejecutar operaciones de gran magnitud.

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“35 mil efectivos de Policía Ecuador desplegados en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. Listos por Ecuador. A las mafias: se les acabó su tiempo”, publicó el funcionario en su cuenta oficial.

Operativo focalizado y centros de mando

Las intervenciones se desarrollarán durante 15 días, con restricción de movilidad nocturna entre las 23:00 y las 05:00. Para coordinar las operaciones, se han instalado dos centros de mando en Guayaquil, desde donde se supervisarán las acciones, que también se extenderán a otras provincias.

El presidente Daniel Noboa participará en el monitoreo de los operativos, asegurando un seguimiento directo de las acciones implementadas.

El ministro Reimberg destacó que los operativos tendrán un fuerte impacto contra las organizaciones delictivas. “Hemos dado instrucciones directas para que se aplique el uso progresivo de la fuerza contra los grupos criminales”, afirmó, subrayando la prioridad del gobierno en restaurar la seguridad en las zonas afectadas.

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Detenidos en el primer día

En el primer balance de los operativos, las autoridades informaron que 109 personas fueron detenidas en la Zona 8 por incumplir el toque de queda. La mayoría de los aprehendidos se encontraba fuera de sus viviendas, y, según fuentes policiales, varios estaban bajo los efectos del alcohol.

A esta hora. Seguimos trabajando en Guayaquil con la Policía Nacional en los distintos puntos de la ciudad. pic.twitter.com/NGd8IPehG1 — John Reimberg (@JohnReimberg) March 16, 2026

Desde el Ministerio del Interior informaron que 253 personas han sido detenidas, aunque aún no se ha precisado cuántas corresponden al incumplimiento del toque de queda y cuántas por portación ilegal de armas u otros delitos.

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