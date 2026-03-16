CTE anuncia investigación tras video viral de agente y presunto cobro a conductores

Un video muestra a uniformado interactuando con conductores y supuestamente recibiendo dinero

Referencial. La CTE inicia investigación por presunto acto irregular de un agente

Un video que se viralizó durante el fin de semana en redes sociales ha generado cuestionamientos sobre la actuación de un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). En las imágenes se observa a un uniformado detener a varios vehículos y mantener breves interacciones con los conductores.

El material fue grabado por un ciudadano y posteriormente difundido en plataformas digitales. En el clip se aprecia cómo el agente detiene al menos tres vehículos y, tras conversar con los conductores, aparentemente recibe dinero que luego guarda en el bolsillo de su uniforme.

Sin embargo, el video por sí solo no permite determinar con claridad el contexto de lo ocurrido.

CTE se pronuncia en un comunicado

Ante la circulación del video, la Comisión de Tránsito del Ecuador emitió un comunicado el domingo 15 de marzo, en el que informó que se activaron procesos internos para esclarecer los hechos.

“Ante la publicación de un video que circula en redes sociales, en el que se observaría a un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador incurriendo en un acto irregular, nuestra institución informa que se han activado de inmediato los procesos investigativos y administrativos correspondientes”, señaló la entidad.

La institución indicó que el objetivo es determinar responsabilidades y adoptar correctivos urgentes en caso de comprobarse alguna irregularidad.

En el pronunciamiento no se detalló la identidad del agente ni el lugar donde habrían sido grabadas las imágenes.

Rechazo a actos contrarios a la ley

La CTE también reiteró su postura frente a posibles conductas indebidas dentro de la institución.

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“El uniforme no es un privilegio, es una responsabilidad; quien lo deshonre deberá enfrentar las consecuencias”, indicó.

Finalmente, aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de sus procesos internos.

“Reiteramos a la ciudadanía nuestro compromiso con la depuración y transformación institucional para brindar un servicio transparente y responsable al país”, concluye el mensaje.

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