Emily Cinnamon Álvarez
Hija de Canelo debuta como modelo con traje hecho con Inteligencia Artificial

La prenda está inspirada en la memoria de la perrita schnauzer que acompañó al diseñador durante una década

  • Redacción Expresiones

Emily Cinnamon Álvarez, hija del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, participó en la edición 2026 de New York Fashion Week al cerrar el desfile del diseñador mexicano Alonso Máximo. Su aparición se dio durante el cierre de la pasarela, donde presentó la pieza central de la colección Morelia.

La prenda formó parte de una propuesta inspirada en la memoria de la perrita schnauzer que acompañó al diseñador durante una década. Sobre ese vínculo, Máximo explicó: “Fue presencia. Fue lealtad sin distancia. Amor incondicional. Testigo silencioso de los viajes de la vida”. La colección buscó trasladar ese relato personal al diseño.

El vestido integró una paleta de colores con significados definidos por el creador. El amarillo representó el inicio de la vida; el oro, la lealtad y la eternidad; el fucsia, el carácter; el rojo, el amor profundo; el verde, el viaje y el crecimiento. Los detalles en negro hicieron referencia a la memoria, el naranja a la transformación y el blanco a la pureza del recuerdo. También incorporó símbolos como el calendario azteca, el colibrí, la luna, el cactus, la iguana, las flores y el ajolote.

La controversia por el vestido

Tras el desfile, la pieza generó conversación en redes y en círculos especializados por el uso de inteligencia artificial en el desarrollo del patrón del vestido. De acuerdo con la información difundida alrededor de la colección, la tecnología se utilizó como apoyo en la construcción visual del diseño, un recurso que abrió un debate sobre los procesos creativos y la incorporación de herramientas digitales en la moda de autor.

La participación de Emily Cinnamon Álvarez se dio en el cierre del desfile, un espacio reservado para la prenda más representativa de la propuesta.

Su presencia coincidió con una mayor visibilidad de nuevos rostros latinos dentro del circuito internacional.

Nacida el 12 de octubre de 2005 en Guadalajara, Jalisco, Emily es hija de Saúl Álvarez y Karen Beltrán. En los últimos años ha participado en proyectos vinculados al modelaje y a eventos culturales, además de desarrollar actividades en equitación y redes sociales.

