‘Para mis papás’: la carta íntima de Olga Lucía Vives sobre crecer

El tema también tuvo su propio proceso fuera del estudio. Olga esperó casi un año para mostrárselo a sus padres

La cantante y compositora colombiana Olga Lucía Vives presenta Para mis papás, una canción escrita desde un lugar muy personal. El tema, disponible desde el 29 de enero en plataformas digitales, funciona como una carta directa a sus padres y parte de una idea sencilla: crecer también implica aceptar que el tiempo pasa para quienes más queremos.

La canción se construye desde la pregunta que atraviesa toda la letra: cómo detener el tiempo y cómo asumir que los abrazos no son eternos. No habla de despedidas, sino de conciencia. De ese momento en el que uno mira a sus padres con otros ojos y entiende que el presente es lo único seguro.

Durante el proceso de escritura, Vives atravesó una etapa emocional intensa. Según cuenta, la canción nació como una forma de ordenar sentimientos que no había podido expresar antes. Con el paso de los meses, y ya en el estudio, la emoción dejó de ser llanto y se transformó en interpretación, aunque sigue generándole el mismo efecto cada vez que la canta.

RELACIONADAS Jamie Lee Curtis celebra 27 años sobria y recuerda al amigo que le salvó la vida

El tema también tuvo su propio proceso fuera del estudio. Olga esperó casi un año para mostrárselo a sus padres y lo hizo en un momento íntimo, pocos días antes de Navidad. La reacción fue distinta en cada uno, pero significativa. Para la artista, compartir la canción significó cerrar un ciclo y liberar algo que había guardado por mucho tiempo.

Más de la carrera de Olga Lucía Vives

Kevin Johansen y Liniers en Ecuador: “El show lo hace el público” Leer más

Este lanzamiento se suma a una etapa de consolidación en la carrera de Olga Lucía Vives, quien ha desarrollado un camino diverso entre la música y otros formatos.

Exintegrante del grupo Ventino, ha participado en proyectos como Encanto de Disney, compuso el tema principal de la serie Medusa de Netflix y escribió Quiero que me odies para Andrés Cepeda, canción incluida en Bogotá, álbum ganador del Latin Grammy 2025.

¿Es hija de Carlos Vives?

No. Aunque comparten apellido y nacionalidad, Olga Lucía Vives no es hija del cantante colombiano Carlos Vives. La coincidencia en el apellido ha generado confusión entre seguidores, especialmente desde el inicio de su carrera musical, pero la artista no tiene parentesco con el reconocido intérprete de vallenato y pop latino. La artista ha mantenido la identidad de sus padres en un perfil privado y no ha difundido públicamente sus nombres de forma oficial.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!