Juan del Valle sobre Yuribeth Cornejo: "Ya es pasado, yo no quiero volver con ella"

La reaparición de Juan del Valle y Yuribeth Cornejo en la nueva edición de BLN volvió a colocar su historia en la polémica

Juan del Valle afirmó que no tiene intención de retomar una relación con Yuribeth Cornejo, su expareja en Combate, pese a que ambos volvieron a coincidir en BLN, producido por Oromar en Manta, Manabí. La declaración se dio en medio de cruces públicos y revive una polémica que arrastran desde 2025.

La reaparición conjunta de Juan del Valle y Yuribeth Cornejo en la nueva edición de BLN volvió a colocar su historia personal en el centro de la conversación del espectáculo. Ambos se conocieron en Combate y, aunque hoy participan separados, el reencuentro ha estado marcado por declaraciones públicas y posiciones enfrentadas.

Juan del Valle: “Yuribeth ya es pasado”

En el programa Hackers de la farándula, Juan del Valle fue directo al referirse a la posibilidad de una reconciliación. “Yuribeth ya es pasado. Yo no quiero volver con ella. Sí en su momento no se dio ahora peor”, afirmó.

La declaración se produce luego de que, en pantalla, surgieran comentarios y señalamientos sobre lo ocurrido durante y después de su relación, lo que intensificó la atención mediática sobre ambos.

Dudas sobre el nivel competitivo de Yuribeth

Antes de esta afirmación, Juan también se refirió al desempeño de su expareja dentro del reality. “Ella ya no competía, por eso no se esforzaba, solo bailaba y el contenido que hacía era de las peleas. Entonces, yo por eso dudo que ahora ella pueda estar a la altura de cualquiera de las chicas que tienen un nivel superlativo. Eso es lo único que yo podría decir sobre el tema”, señaló.

La respuesta de Yuribeth Cornejo

Yuribeth Cornejo respondió a estos comentarios y rechazó la idea de una subestimación negativa. “Me encanta que me subestime, que él diga que yo ya no estoy como para competir. Él siempre supo desde que me conoció de mis capacidades, de mis fortalezas, debilidades casi nada”, afirmó.

La competidora recordó episodios de su etapa en realities junto a Juan. “Por eso en algún momento se moría, rogaba por estar porque yo esté en su equipo. Hizo todo lo posible para que vaya a competir junto a él porque sabía que le iba a sumar”, dijo.

También se refirió a su presente personal. “Tengo 32 años en este 2026, tal vez ya no sea la misma. Pero seré la mejor versión de la Yuri B de hace 11 o 12 años atrás. Si él me está diciendo eso, créanme que es como que me dice: ‘Hazlo mejor que nunca’, así que me está retando”, expresó.

Un conflicto que se arrastra desde 2025

El distanciamiento público entre ambos comenzó en septiembre de 2025, cuando Juan del Valle habló de su relación pasada en el pódcast El Hueco, conducido por Jonathan Estrada. En ese espacio, insinuó que Yuribeth habría recibido “detalles” del futbolista Jefferson Orejuela mientras aún eran pareja.

“Ella jura y muere y está firme en que ella comenzó con Orejuela una vez que me dejó, pero yo sé que aún cuando estaba conmigo ya estaba recibiendo detalles, obsequios de otra persona, entonces ustedes saquen sus conclusiones”, declaró entonces, precisando que no tuvo una confirmación directa.

