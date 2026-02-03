“Por favor, déjenla morir”: Hija de Mónica Spear rechaza recreaciones con IA

Maya Berry Spear también pidió sensibilidad y empatía hacia las personas que han perdido familiares en contextos de violencia

La hija de la actriz venezolana Mónica Spear se pronunció en redes sociales para rechazar el uso de inteligencia artificial en la recreación de imágenes o videos de su madre. Maya Berry Spear, de 17 años, pidió respeto por la memoria de la ex Miss Venezuela y expresó el impacto personal que estas prácticas le generan durante su proceso de duelo.

El mensaje de Maya Berry Spear, de 17 años

En un mensaje difundido en plataformas digitales, la joven escribió: “Por favor, déjenla morir”. En la misma publicación, aclaró que ella no ha utilizado inteligencia artificial para recrear contenidos con sus padres y señaló que este tipo de material afecta su bienestar. “La inteligencia artificial no nos va a ayudar a superar una muerte que ya sucedió”, indicó.

Mónica Spear fue asesinada junto a su esposo, Thomas Henry Berry, el 6 de enero de 2014 durante un asalto armado en Valencia, Venezuela. En ese hecho, su hija, entonces de cinco años, sobrevivió.

La hija de la fallecida Mónica Spears, Maya Berry Spear, hizo un llamado público al respeto, pidiendo que se deje de utilizar la imagen y el nombre de su madre.



𝗔𝗺𝗽𝗹í𝗮: https://t.co/EDHR9C3qcS#TeLoExplico #TeLoExplicoNoticias #MónicaSpears #MayaBerrySpear pic.twitter.com/zXTVT0zqbL — Te lo explico news (@Teloexpliconews) February 2, 2026

RELACIONADAS Donald Trump no acepta las críticas de los artistas en los Grammy 2026

Daddy Yankee cumple 50 años: Una carrera de reguetón y un giro hacia la fe Leer más

Maya Berry Spear también pidió sensibilidad y empatía hacia las personas que han perdido familiares en contextos de violencia. Su mensaje se dio en respuesta a publicaciones que emplean herramientas digitales para recrear la imagen de su madre, una práctica que, según afirmó, interfiere con su proceso personal.

Hasta el cierre de esta edición, no se registraron pronunciamientos adicionales de los responsables de las publicaciones señaladas por la joven.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!