Donald Trump no acepta las críticas de los artistas en los Grammy 2026

Donald Trump reaccionó contra la más reciente edición de los Premios Grammy con un mensaje publicado en su red social Truth Social. En la publicación, el exmandatario cuestionó el contenido de la gala, el rol del presentador Trevor Noah y los mensajes emitidos por varios artistas durante la ceremonia transmitida por CBS.

En su pronunciamiento, Donald Trump afirmó que los Grammy son “los peores, prácticamente imposibles de ver” y sostuvo que la cadena televisiva fue “afortunada de no seguir teniendo esta basura ocupando su señal”. También dirigió críticas al desempeño de Trevor Noah como anfitrión y a un comentario realizado desde el escenario en el que se mencionó una supuesta relación suya con Jeffrey Epstein.

Trump negó de forma categórica esa afirmación. “Noah dijo, de manera incorrecta sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. ¡Incorrecto!”, escribió en Truth Social. En el mismo mensaje añadió: “Nunca he estado en la isla de Epstein ni en ningún lugar cercano”, y aseguró que, hasta ese momento, nunca había sido acusado de haber estado allí.

El exmandatario sostuvo que la declaración realizada durante la transmisión constituye un acto difamatorio y señaló que tomará acciones legales. “Parece que enviaré a mis abogados para demandar a este maestro de ceremonias y demandarlo por una gran suma de dinero”, indicó, al tiempo que mencionó que la cadena responsable de la emisión también debería responder por lo ocurrido.

Trump reiteró asu distanciamiento con Epstein

Trump también cuestionó el tono político que, a su criterio, marcó la ceremonia. Durante la gala, varios artistas utilizaron el escenario para expresar posturas relacionadas con políticas migratorias. Uno de los discursos que generó mayor atención fue el del cantante Bad Bunny, quien al recibir su premio declaró: “Antes de agradecer a Dios, voy a decir ‘ICE fuera’”. Luego añadió: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos seres humanos y somos estadounidenses”.

En su mensaje, Trump reiteró además su versión sobre el distanciamiento que mantuvo con Epstein antes de su muerte, aludiendo a un conflicto relacionado con personal de su club en Florida. En declaraciones previas a la prensa, señaló: “Se llevaron a personas del spa, contratadas por él. Cuando me enteré, dije: ‘Fuera de aquí’”.

Hasta el momento, ni Trevor Noah ni la Academia de la Grabación han emitido comentarios oficiales sobre las declaraciones del exmandatario, mientras la polémica continúa en torno al uso de la ceremonia como espacio para críticas políticas.

