Grammys 2026: Justin Bieber interpreta ‘Yukon’ en calzoncillos durante la gala

Justin Bieber se presentó en la 68.ª edición de los Grammy Awards este 1 de febrero de 2026. El cantante llegó a la ceremonia con cuatro nominaciones, entre ellas Álbum del Año por SWAG, y fue uno de los artistas invitados al escenario del Crypto.com Arena.

Durante su actuación, Bieber apareció vistiendo únicamente ropa interior y sostuvo una guitarra eléctrica. Interpretó ‘Yukon’, tema nominado a Mejor Interpretación R&B, con un formato basado en pedales de loop, una técnica asociada a colaboraciones previas con Ed Sheeran y a trabajos recientes con Mk.gee.

Cabe recordar que, en varias de las últimas publicaciones, Justin Bieber ha compartido en su perfil de Instagram imágenes en ropa interior. Esto podría ser parte del concepto visual que quiere mantener con su música y naturalidad.

Justin Bieber giving us all the chills with “Yukon” at the #GRAMMYs 😍 pic.twitter.com/twK5LXncoA — currently obsessed with ALAMAT!!! (@justfangirlie) February 2, 2026

En el escenario, el artista retiró algunos accesorios que había usado previamente en la alfombra roja, entre ellos un pin con la frase “ICE OUT”. Su esposa, Hailey Bieber, llevó un pin similar durante la llegada a la gala.

La presentación formó parte del bloque musical de la noche y fue transmitida como parte de la ceremonia principal de los Grammys 2026.

