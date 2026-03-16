Tu licencia de conducir ahora cabe en el celular: así la obtienes

Con algunos servicios presenciales de la ATN aún cancelados, puedes obtener tu licencia de conducir en pocos minutos

Mientras no se reanuden en totalidad los servicios presenciales en la ANT, la ATM en Guayaquil no multará a quienes circulen con licencias caducadas.

Perder la licencia de conducir o necesitar renovarla solía significar largas filas, papeleo y horas de espera. Este panorama empeoró en los últimos meses, cuando algunos servicios presenciales de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) se suspendieron -y se mantienen suspendidos- parcialmente.

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El motivo: la institución atraviesa un proceso de depuración interna tras detectarse irregularidades, entre ellas la emisión fraudulenta de licencias. Esto obligó a frenar la atención presencial y reprogramar muchos trámites, dejando a conductores en la incertidumbre.

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“Tenía que renovar mi licencia ahora y no podía conseguir turno en la agencia. Estaba preocupado porque me vence pronto. Sé que dicen que no se nos multará mientras no se normalicen los servicios en la ATN, pero no me confío. Prefería tenerla ya”, comenta el conductor Luis Herrera. “Cuando descubrí que podía descargarla en el celular, fue un alivio. Mi cuñado dice que lo resolvió en minutos. Yo haré el trámite hoy", dice a EXPRESO.

La solución: la licencia digital, que tiene la misma validez que la física y se puede presentar ante cualquier control de tránsito. Además, evita el riesgo de pérdida o deterioro del documento.

Si quieres obtener tu licencia digital, sigue estos pasos:

Pasos para descargar la licencia digital:

Tu licencia física debe estar vigente.

Debes contar con una firma digital.

Descarga la aplicación Gob.ec desde Google Play o App Store.

Regístrate en la aplicación.

Ingresa a “Documentos digitales” y selecciona Licencia Digital.

“Ahora llevaré la licencia en mi celular y no tengo que preocuparme por perderla. Espero que esto sea válido de forma permanente y no solo mientras no están activos todos los servicios de la ANT”, dice María Solís, de Guayaquil.

Mientras tanto, los trámites presenciales siguen complicados. La ANT habilitó turnos exclusivamente en línea para obtener licencias por primera vez, renovarlas o pedir duplicados.

Ojo: si habías obtenido un turno antes de la suspensión del servicio, ya no tiene validez. Es necesario generar un turno nuevo; de lo contrario, no podrás completar el trámite.

📢 El reagendamiento del trámite de licencias se encuentra habilitado.



Genera tu turno en línea y realiza tu trámite de forma ordenada. Evita aglomeraciones, no acudas a las agencias sin turno programado. 🤝#ANTSeReactiva#ElNuevaEcuador pic.twitter.com/HaoZGiDG7H — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) March 13, 2026

La pausa de la ANT también afectó inicialmente a las escuelas de conducción, que ahora pueden retomar inscripciones y entregar permisos de aprendizaje. Y el sector del transporte pesado, que depende de autorizaciones y certificaciones, vuelve a contar con la posibilidad de gestionar documentos esenciales para operar sin problemas.

Antes de salir de casa, revisa que tu turno esté correctamente registrado. Así evitarás contratiempos y demoras innecesarias.

Claves para escuelas de conducción y carga pesada



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Entre los trámites que vuelven a estar disponibles figura la emisión de títulos habilitantes, lo que permitirá a las escuelas de conducción reactivar la inscripción de alumnos y el inicio de sus actividades académicas, así como la entrega de permisos de aprendizaje a quienes buscan acceder a una licencia de conducir.

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Asimismo, se restablece la autorización de incrementos de cupo para el transporte de carga pesada, un procedimiento fundamental para el sector logístico y comercial. La reanudación de servicios también abarca la emisión de certificaciones relacionadas con el transporte terrestre y el tránsito, indispensables para regularizar modificaciones en la operación de los vehículos.

Entre estos documentos constan los certificados de conformidad vehicular para cambios de servicio o modalidad, además de la homologación de vehículos automotores de la subcategoría M1, así como de motocicletas, tricimotos y otros similares.

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