RETO se pronuncia tras asamblea y niega divisiones; habla de voces financiadas

El 14 de marzo se desarrolló la asamblea en Guayaquil. Hubo quejas de integrantes que denunciaron no haber podido participar

El movimiento Renovación Total (RETO) se pronunció tras la asamblea realizada en Guayaquil el 14 de marzo de 2026. La actual directiva descartó divisiones internas y atribuyó las críticas a voces aisladas.

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“RETO informa al país que el pasado 14 de marzo de 2026 realizamos nuestra Convención Nacional con absoluta transparencia, paz y respeto a las normas democráticas”, indicó la organización política en un comunicado.

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Frente a las críticas de personas identificadas como integrantes de la asamblea, quienes denunciaron que no pudieron participar, RETO rechazó que se intente desinformar para instalar la idea de divisiones internas.

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“En RETO no hay facciones. Somos una organización unida. Voces aisladas, financiadas por terceros, no representan a la mayoría que aprobó cada punto del orden del día con un respaldo contundente”, se lee en el comunicado.

En el documento también ratifican al asambleísta nacional por la alianza RETO–Revolución Ciudadana, Raúl Chávez, como su líder. “Nos preparamos con responsabilidad para las elecciones de 2027, presentando hombres y mujeres comprometidos con el servicio público y con el futuro del país”, finaliza el comunicado.

¿Qué pasó el sábado?

Mientras se desarrollaba la asamblea, David López, integrante del movimiento, utilizó redes sociales para denunciar que no se le permitió participar ni votar.

En un video, López aseguró: “Ni siquiera puedo participar. Levanto la mano y no me dan la palabra. No dejan que entren quienes realmente son miembros de la asamblea”, señaló.

Las acusaciones entre los grupos que disputan el control del movimiento continuaron. El dirigente de la organización política en Santo Domingo, Gabriel Tapia, publicó otro video en el que acusó a López de ofrecer dinero a los directores provinciales.

“El señor es una persona que estuvo contactándonos a todos los directores provinciales para ofrecernos 1.200 dólares mensuales lo cual lo tenemos en un depósito comprobado, el mismo que hemos presentado a la Fiscalía”, manifestó el dirigente provincial.

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