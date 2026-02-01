Grammys 2026: esta es la lista completa de ganadores de la noche

La ceremonia también estuvo marcada por el monólogo final de Trevor Noah

De izquierda a derecha: Audrey Nuna, Ejae y Rei Ami, las voces cantantes de Huntr/x de Las guerreras k-pop.

La 68.ª edición de los Premios Grammy se realizó el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles y reconoció a las producciones publicadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025. En total, la Academia entregó galardones en 95 categorías durante la ceremonia previa y la gala principal. A continuación, el listado actualizado de ganadores, detalla los nombres más destacados de la premiación más importante de la industria musical.

Trevor Noah se despide de los Grammys con referencias a Justin Bieber y Nicki Minaj



La ceremonia también estuvo marcada por el monólogo final de Trevor Noah, quien condujo la ceremonia por sexta y última vez. Durante su intervención, el presentador agradeció la presencia de Justin Bieber y señaló que Nicki Minaj no asistió al evento. “Nicki Minaj no está aquí”, dijo ante la reacción del público, antes de añadir que “sigue en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo temas importantes”.

Noah inició su monólogo destacando la actuación de apertura de Bruno Mars y Rosé con la canción ‘APT.’, inspirada en un juego de beber de Corea del Sur. Más adelante, al recorrer las mesas de invitados, se detuvo para mencionar a Bieber y comentó: “Mi cosa favorita que ha hecho Justin Bieber este año fue pedirle a Apple que mueva el botón de dictado del teclado”, frase que generó aplausos en la sala.

El comediante también recordó que esta edición marca el cierre de su ciclo como anfitrión del evento, coincidiendo con la última transmisión de los Grammy por CBS y Paramount+. A partir de 2027, la ceremonia se emitirá por ABC, Hulu y Disney+. Con este contexto, la gala de 2026 combinó la entrega de premios con un tono marcado por referencias a la actualidad y por la despedida de su presentador.

Principales categorías (música no clásica)

Productor del año (música no clásica)

Cirkut

Compositor del año (música no clásica)

Amy Allen

Mejor interpretación pop – dúo/grupo

“Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande

Mejor grabación dance/electrónica

“End of Summer”, Tame Impala

Mejor grabación pop dance

“Abracadabra”, Lady Gaga

Mejor álbum de dance/electrónico

Eusexua, FKA twigs

Mejor grabación remezclada

“Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”, Gesaffelstein, remezclador

(Lady Gaga, Gesaffelstein)

Rock, alternativa y metal

Mejor interpretación de rock

“Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning”,

Yungblud con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman y II

Mejor interpretación de metal

“Birds”, Turnstile

Mejor canción de rock

“As Alive as You Need Me to Be”, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores

(Nine Inch Nails)

Mejor álbum de rock

Never Enough, Turnstile

Mejor interpretación de música alternativa

“Alone”, The Cure

Mejor álbum de música alternativa

Songs of a Lost World, The Cure

R&B y rap

Mejor interpretación R&B

“Folded”, Kehlani

Mejor interpretación de R&B tradicional

“Vibes Don’t Lie”, Leon Thomas

Mejor canción de R&B

“Folded”, Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight,

Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)

Mejor álbum de R&B progresivo

Bloom, Durand Bernarr

Mejor álbum de R&B

Mutt, Leon Thomas

Mejor interpretación de rap

“Chains & Whips”, Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams

Mejor interpretación de rap melódico

“Luther”, Kendrick Lamar con SZA

Mejor canción de rap

“TV Off”, Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane,

Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores

(Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)

Mejor álbum de rap

GNX, Kendrick Lamar

Jazz

Mejor interpretación de jazz

“Windows – Live”, Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade

Mejor álbum vocal de jazz

Portrait, Samara Joy

Mejor álbum instrumental de jazz

Southern Nights, Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore

Mejor álbum de un conjunto grande de jazz

Without Further Ado, Vol. 1, Christian McBride Big Band

Mejor álbum de jazz latino

A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole,

Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro

Mejor álbum de jazz alternativo

Live-Action, Nate Smith

Country, folk y raíces

Mejor interpretación solista de country

“Bad as I Used to Be” (de F1: la película), Chris Stapleton

Mejor interpretación de country – dúo/grupo

“Amen”, Shaboozey y Jelly Roll

Mejor canción de country

“Bitin’ List”, Tyler Childers, compositor

Mejor álbum de country tradicional

Ain’t in It for My Health, Zach Top

Mejor interpretación de american roots

“Beautiful Strangers”, Mavis Staples

Mejor interpretación de americana

“Godspeed”, Mavis Staples

Mejor canción de american roots

“Ancient Light”, Sarah Jarosz, Aoife O’Donovan y Sara Watkins, compositoras

(I’m With Her)

Mejor álbum de americana

Big Money, Jon Batiste

Mejor álbum de bluegrass

Highway Prayers, Billy Strings

Mejor álbum de blues tradicional

Ain’t Done With the Blues, Buddy Guy

Mejor álbum de blues contemporáneo

Preacher Kids, Robert Randolph

Mejor álbum de folk

Wild and Clear and Blue, I’m With Her

Mejor álbum de roots regional

A Tribute to the King of Zydeco, varios artistas

Góspel y música cristiana

Mejor interpretación/canción góspel

“Come Jesus Come”, Cece Winans con Shirley Caesar

Mejor interpretación/canción de música cristiana contemporánea

“Hard Fought Hallelujah”, Brandon Lake con Jelly Roll

Mejor álbum de góspel

Heart of Mine, Darrel Walls, PJ Morton

Mejor álbum de música cristiana contemporánea

Coritos Vol. 1, Israel & New Breed

Mejor álbum de góspel roots

I Will Not Be Moved (Live), Coro del Tabernáculo de Brooklyn

Categorías latinas y globales

Mejor álbum de pop latino

Cancionera, Natalia Lafourcade

Mejor álbum latino de rock o alternativo

Papota, Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor álbum de música mexicana (incluye tejano)

Palabra De To’s (Seca), Carín León

Mejor álbum tropical latino

Raíces, Gloria Estefan

Mejor interpretación de música global

“EoO”, Bad Bunny

Mejor interpretación de música africana

“Push 2 Start”, Tyla

Mejor álbum de música global

Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia

Cine, video y formatos especiales

Mejor canción escrita para medios visuales

“Golden” de Las guerreras k-pop,

Ejae, Park Hong Jun, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam,

Jeong Hoon Seo y Mark Sonnenblick, compositores

Mejor video musical

“Anxiety”, Doechii

Mejor película musical

Música de John Williams

Clásica y técnica

Mejor álbum histórico

Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years (1976–1980)

Mejor composición clásica contemporánea

Ortiz: Dzonot, Gabriela Ortiz

