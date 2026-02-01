Grammys 2026: esta es la lista completa de ganadores de la noche
La ceremonia también estuvo marcada por el monólogo final de Trevor Noah
La 68.ª edición de los Premios Grammy se realizó el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles y reconoció a las producciones publicadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025. En total, la Academia entregó galardones en 95 categorías durante la ceremonia previa y la gala principal. A continuación, el listado actualizado de ganadores, detalla los nombres más destacados de la premiación más importante de la industria musical.
CA7RIEL y Paco Amoroso ganan su primer Grammy angloLeer más
Trevor Noah se despide de los Grammys con referencias a Justin Bieber y Nicki Minaj
La ceremonia también estuvo marcada por el monólogo final de Trevor Noah, quien condujo la ceremonia por sexta y última vez. Durante su intervención, el presentador agradeció la presencia de Justin Bieber y señaló que Nicki Minaj no asistió al evento. “Nicki Minaj no está aquí”, dijo ante la reacción del público, antes de añadir que “sigue en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo temas importantes”.
Noah inició su monólogo destacando la actuación de apertura de Bruno Mars y Rosé con la canción ‘APT.’, inspirada en un juego de beber de Corea del Sur. Más adelante, al recorrer las mesas de invitados, se detuvo para mencionar a Bieber y comentó: “Mi cosa favorita que ha hecho Justin Bieber este año fue pedirle a Apple que mueva el botón de dictado del teclado”, frase que generó aplausos en la sala.
Trevor Noah roasts Nicki Minaj at the #Grammys over her MAGA support: "She's still at the White House with Donald Trump."— Variety (@Variety) February 2, 2026
(via CBS and The Grammys) pic.twitter.com/tAjXYxLiSe
El comediante también recordó que esta edición marca el cierre de su ciclo como anfitrión del evento, coincidiendo con la última transmisión de los Grammy por CBS y Paramount+. A partir de 2027, la ceremonia se emitirá por ABC, Hulu y Disney+. Con este contexto, la gala de 2026 combinó la entrega de premios con un tono marcado por referencias a la actualidad y por la despedida de su presentador.
justin bieber and hailey bieber at the grammys pic.twitter.com/slBnVbVjah— 2000s (@PopCulture2000s) February 2, 2026
Principales categorías (música no clásica)
Productor del año (música no clásica)
Cirkut
Compositor del año (música no clásica)
Amy Allen
Mejor interpretación pop – dúo/grupo
“Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande
Mejor grabación dance/electrónica
“End of Summer”, Tame Impala
Mejor grabación pop dance
“Abracadabra”, Lady Gaga
Mejor álbum de dance/electrónico
Eusexua, FKA twigs
Mejor grabación remezclada
“Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”, Gesaffelstein, remezclador
(Lady Gaga, Gesaffelstein)
Rock, alternativa y metal
Mejor interpretación de rock
“Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning”,
Yungblud con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman y II
Mejor interpretación de metal
“Birds”, Turnstile
Mejor canción de rock
“As Alive as You Need Me to Be”, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores
(Nine Inch Nails)
Mejor álbum de rock
Never Enough, Turnstile
Mejor interpretación de música alternativa
“Alone”, The Cure
Mejor álbum de música alternativa
Songs of a Lost World, The Cure
R&B y rap
Mejor interpretación R&B
“Folded”, Kehlani
Mejor interpretación de R&B tradicional
“Vibes Don’t Lie”, Leon Thomas
Mejor canción de R&B
“Folded”, Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight,
Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
Mejor álbum de R&B progresivo
Bloom, Durand Bernarr
Leon Thomas performs Mutt at the #Grammys pic.twitter.com/sELIlMX1hf— Essential Network (@EssentialNetOnX) February 2, 2026
Mejor álbum de R&B
Mutt, Leon Thomas
Mejor interpretación de rap
“Chains & Whips”, Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
Mejor interpretación de rap melódico
“Luther”, Kendrick Lamar con SZA
Mejor canción de rap
“TV Off”, Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane,
Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores
(Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)
Mejor álbum de rap
GNX, Kendrick Lamar
Julián Campos es el nuevo compañero de Luciana Guschmer en Sorbito de OpiniónLeer más
Jazz
Mejor interpretación de jazz
“Windows – Live”, Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
Mejor álbum vocal de jazz
Portrait, Samara Joy
Mejor álbum instrumental de jazz
Southern Nights, Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore
Mejor álbum de un conjunto grande de jazz
Without Further Ado, Vol. 1, Christian McBride Big Band
Mejor álbum de jazz latino
A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole,
Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro
Mejor álbum de jazz alternativo
Live-Action, Nate Smith
Country, folk y raíces
Mejor interpretación solista de country
“Bad as I Used to Be” (de F1: la película), Chris Stapleton
Mejor interpretación de country – dúo/grupo
“Amen”, Shaboozey y Jelly Roll
Mejor canción de country
“Bitin’ List”, Tyler Childers, compositor
Mejor álbum de country tradicional
Ain’t in It for My Health, Zach Top
Mejor interpretación de american roots
“Beautiful Strangers”, Mavis Staples
Mejor interpretación de americana
“Godspeed”, Mavis Staples
Mejor canción de american roots
“Ancient Light”, Sarah Jarosz, Aoife O’Donovan y Sara Watkins, compositoras
(I’m With Her)
Mejor álbum de americana
Big Money, Jon Batiste
Mejor álbum de bluegrass
Highway Prayers, Billy Strings
Mejor álbum de blues tradicional
Ain’t Done With the Blues, Buddy Guy
Mejor álbum de blues contemporáneo
Preacher Kids, Robert Randolph
Mejor álbum de folk
Wild and Clear and Blue, I’m With Her
Mejor álbum de roots regional
A Tribute to the King of Zydeco, varios artistas
Góspel y música cristiana
Mejor interpretación/canción góspel
“Come Jesus Come”, Cece Winans con Shirley Caesar
Mejor interpretación/canción de música cristiana contemporánea
“Hard Fought Hallelujah”, Brandon Lake con Jelly Roll
Mejor álbum de góspel
Heart of Mine, Darrel Walls, PJ Morton
Mejor álbum de música cristiana contemporánea
Coritos Vol. 1, Israel & New Breed
Mejor álbum de góspel roots
I Will Not Be Moved (Live), Coro del Tabernáculo de Brooklyn
Categorías latinas y globales
Mejor álbum de pop latino
Cancionera, Natalia Lafourcade
Mejor álbum latino de rock o alternativo
Papota, Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor álbum de música mexicana (incluye tejano)
Palabra De To’s (Seca), Carín León
Mejor álbum tropical latino
Raíces, Gloria Estefan
Bad Bunny en los Grammys. 😍🔥— Bad Bunny Fan Info (@badbunnynetwork) February 2, 2026
pic.twitter.com/4BjDqvSAoE
Mejor interpretación de música global
“EoO”, Bad Bunny
Mejor interpretación de música africana
“Push 2 Start”, Tyla
Mejor álbum de música global
Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia
Cine, video y formatos especiales
Mejor canción escrita para medios visuales
“Golden” de Las guerreras k-pop,
Ejae, Park Hong Jun, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam,
Jeong Hoon Seo y Mark Sonnenblick, compositores
Mejor video musical
“Anxiety”, Doechii
Mejor película musical
Música de John Williams
Clásica y técnica
Mejor álbum histórico
Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years (1976–1980)
Mejor composición clásica contemporánea
Ortiz: Dzonot, Gabriela Ortiz
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!