Expreso Playlist: Luz Pinos y su himno sororo

La música nueva suele llegar cuando hace falta decir algo. Estos estrenos vienen para sacudir, conectar y poner en palabras lo que a veces cuesta nombrar. En esta edición de Expreso Playlist, las canciones parten de experiencias reales y búsquedas sonoras con muchas ganas de cambiar el presente. Dale play.

Bonita (Luz Pinos ft. Mirella Cesa y Sara Ontaneda)

Bonita marca un punto de inflexión en la carrera de Luz Pinos.

No es solo un estreno: es una declaración colectiva que pone a la sororidad en el centro del discurso pop–folk de la escena local. Concebida como un abrazo sonoro entre mujeres, la canción reúne a Mirella Cesa y Sara Ontaneda en una colaboración que prioriza la identidad, la memoria y también el cuidado mutuo.

Desde lo musical, Bonita dialoga con una raíz latinoamericana clara: percusiones orgánicas, timbres andinos y una producción que evita el exceso para dejar que el mensaje respire. El trabajo de Andrés Leal, productor vinculado a proyectos de Carlos Vives, aporta calidez y coherencia a una canción que se siente íntima sin perder vocación colectiva.

Primer adelanto del álbum Casa Nueva, Bonita se instala como una pieza clave dentro del actual mapa de la música ecuatoriana hecha por mujeres: una canción que no compite, acompaña; que no grita, sostiene.

Todos mis amigos (Gardenias)

Gardenias presenta Todos mis amigos, un EP que no busca metáforas amables ni refugio estético. Desde Guayaquil, la banda articula un relato directo sobre vivir, resistir y crecer en una ciudad marcada por la violencia, el desgaste emocional y la urgencia de seguir adelante. Son seis canciones que se mueven entre el cansancio, la rabia y la catarsis, sostenidas por un punk melódico crudo, sin adornos, construido desde la experiencia cotidiana de una generación atravesada por el colapso social. La producción estuvo a cargo de Camilo Palma, figura clave del punk rock guayaquileño, reconocido por su trabajo con Cadáver Exquisito y Cometa Sucre.

La banda dará hoy un show en Andes Brew Pub (21:30) en Puerto Santa Ana, para estrenar este trabajo discogràfico.

Arroz con cachitos (Mexicoke)

Mexicoke presenta Arroz con cachitos, un sencillo que se mueve con soltura entre el post-punk y el rock alternativo, y que marca la primera colaboración del proyecto junto a Pixie. El tema funciona como un himno oscuro y pegajoso que aborda el duelo desde la noción de una ‘muerte en vida’: insistir cuando todo ya terminó, llegar tarde a un lugar emocional que se vació hace tiempo.

Musicalmente, la canción expande el universo de Mexicoke hacia terrenos más densos y experimentales. Arroz con cachitos es el segundo adelanto de su próximo disco y parte de un plan de lanzamientos escalonados que prepara el camino hacia el segundo álbum de estudio de Mexicoke.

