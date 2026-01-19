Danilo Carrera apuesta por filmar en Ecuador: el incentivo fiscal del 37 % en el cine

Una comedia romántica suele nacer de una historia íntima, de encuentros fortuitos y emociones reconocibles. En este caso, Perros, pelos y películas arranca con una apuesta de país. La cinta será la primera producción ecuatoriana en ponerse en marcha bajo el nuevo marco legal que permite devolver hasta el 37 % de la inversión extranjera en proyectos audiovisuales. Para Danilo Carrera, actor ecuatoriano, la película no solo marca su regreso a un set nacional, sino la posibilidad concreta de demostrar que Ecuador está listo para competir en la industria global del cine.

La historia de Perros, pelos y películas aparece a través de la productora ejecutiva Ana Cecilia Alvarado (Ecuaestudios). Carrera se suma como actor principal y productor, pero deja claro que este no es un proyecto impulsado por la ambición personal. El verdadero eje está en probar que el incentivo fiscal contemplado en la nueva ley funciona. Que traer capital extranjero al país, producir desde Ecuador y devolver parte de esa inversión es un modelo viable, sostenible y beneficioso.

La ley, firmada a inicios de enero tras casi dos años de trabajo junto al Ministerio de Producción, coloca a Ecuador en una posición inédita dentro de la región. Con un retorno del 37 %, el incentivo supera al de países como Colombia y se vuelve uno de los más atractivos de América Latina. Para la industria, esto significa que plataformas y productoras internacionales pueden reducir significativamente sus costos mientras activan empleo local, servicios técnicos y cadenas productivas que antes no existían o permanecían estancadas.

¿Cómo funciona el retorno del 37% en la inversión audiovisual? Danilo Carrera lo explica:

El mecanismo es simple, pero poderoso: el dinero entra desde el extranjero, se invierte en el país, paga salarios, locaciones, transporte, alimentación y logística. Circula, se queda, mueve la economía. Una vez finalizado el rodaje, el Estado devuelve el porcentaje establecido. Para Carrera, el beneficio va más allá de lo financiero: es una oportunidad para demostrar capacidad técnica, profesionalismo y diversidad de escenarios.

Ecuador, dice, puede ser cualquier lugar del mundo. Galápagos puede simular Hawái; la Amazonía, Brasil; la Sierra y la Costa ofrecen climas, paisajes y arquitecturas capaces de transformarse en múltiples geografías. Perros, pelos y películas busca mostrar esa versatilidad y convertirla en atractivo permanente para futuras producciones audiovisuales.

Dentro del proyecto, Carrera asume un rol doble. Actúa, supervisa el desarrollo creativo y acompaña la producción desde adentro, sin ser lo monetario lo que lo motive.

¿Cuánto es el presupuesto de Perros, pelos y películas?

El rodaje se encuentra en fase de preproducción. Parte del presupuesto ya está cubierto y existen interesados, aunque todavía falta cerrar inversión privada. En términos de mercado, el costo de una película latinoamericana oscila entre 1.2 y 2 millones de dólares, con un mínimo exigido por la ley para acceder al certificado. Todo depende del alcance, las locaciones y el tiempo de filmación, pero el objetivo es claro: comenzar a rodar a mediados de año 2026.

¿De qué se trata Perros, pelos y películas, la nueva película de Danilo Carrera?

Sobre la historia, el silencio es estratégico. Solo adelantó lo esencial: se trata de una comedia romántica, una historia amable y cercana, atravesada por perros, peluquerías y personajes ligados al mundo del cine. Una narrativa pensada para conectar con el público, pero también para abrir camino a un género poco explorado en el cine ecuatoriano reciente.

Carrera no esconde su deseo de que esta película marque una tendencia. “Las comedias románticas han perdido espacio en el mercado global y ahí existe un nicho posible”, cuenta. Ecuador podría convertirse en un punto de referencia para este tipo de historias, exportables, universales y emocionalmente accesibles.

El cine como marca país en Ecuador

Más allá del estreno, el actor insiste en una idea central: el cine es también marca país. Mostrar ciudades, gastronomía, productos, paisajes y cultura tiene un impacto directo en el turismo, en las exportaciones y en la imagen internacional. Colombia lo entendió hace años; Ecuador, cree, está listo para hacerlo ahora. Historias de romance, suspenso, acción o terror sobran. Lo que faltaba era una estructura que las sostenga.

El mensaje final no apela a ideologías ni discursos políticos. Es una declaración personal. Danilo Carrera no quiere migrar para trabajar. Quiere quedarse, producir, contar historias desde Ecuador. Y confía en que el cine, respaldado por una política pública clara, puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para lograrlo.