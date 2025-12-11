Una muestra de cine para celebrar el Día Internacional de la Montaña

La programación reúne filmes que exploran la aventura, la memoria y el cuerpo. Se proyecta en Quito

Filmes nacionales y extranjeros son parte de la programación, que se extiende hasta el sábado 13 de diciembre.

En diciembre, cuando las montañas que rodean Quito parecen afilar su silueta bajo la luz fría de la temporada, Sala Sur de Flacso abre sus puertas a quienes buscan historias sobre las cimas inalcanzables. Así inicia Cine de altura, una muestra audiovisual creada para celebrar el Día Internacional de la Montaña y reunir a montañistas, cinéfilos y curiosos en torno a relatos que transitan entre el archivo, la aventura y la memoria.

A través de películas, charlas y presentaciones especiales, el encuentro propone pensar las alturas no solo como retos físicos, sino como territorios de relatos, afectos, riesgos y aprendizajes. La programación incluye obras internacionales y nacionales, con un recorrido que va del archivo histórico a las producciones contemporáneas. Este inicia el jueves 11 de diciembre a las 19:00 y se extenderá hasta el sábado 13 de diciembre.

La selección ecuatoriana destaca con Se nos hacen agua los helados, obra de Naia Andrade y Jorge Juan Anhalzer, presentada junto a un foro con los realizadores. La película propone una lectura local de la montaña: sus territorios, memorias, materiales y tensiones. Antes de la función, se exhibirá Llanto en el glaciar, pieza breve de Camila Hernández y Jordi Mestre que funciona como antesala conceptual y emocional.

Actividades para público de todas las edades

Entre las actividades especiales figura una charla sobre la gestión del miedo en la escalada, a cargo del andinista Santiago Pérez, quien reflexionará sobre la dimensión psicológica del ascenso y la toma de decisiones en altura. A esto se suma una presentación de diapositivas de Javier Cabrera sobre sus múltiples intentos a la cara norte del Obispo en El Altar durante los años 80 y 90, un archivo personal que rescata historias y aprendizajes de una de las rutas más exigentes de los Andes ecuatorianos.

El festival también incluye propuestas para niñas, niños y familias, como la proyección de El Reino de Kensuke, película que combina aventura, imaginación y naturaleza. Durante la jornada del sábado, la programación se amplía con Paisajes mutantes, un ejercicio escénico y sonoro de Estefanía Piñeiros y Alegría Acosta dedicado a la experiencia corporal del nevado, con entrada gratuita.

La cartelera se completa con funciones adicionales de The Last Expedition y cortometrajes como Free Solo Prudencia Z, de Mariana Tarczynska. El costo de ingreso a cada proyección es de $ 4.

