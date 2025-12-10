El elenco de 'Las Crónicas de Narnia' se reencuentra después de 20 años

Los protagonistas de Las Crónicas de Narnia se reúnen, los fans rememoran el pasado y una foto congela el momento

Los hermanos Pevensie enamoraron a más de uno en las tres películas de Las crónicas de Narnia. Peter, Susan, Edmund y la pequeña Lucy son los cuatro protagonistas de esta historia que mezcla fantasía y aventura.

Tras hallar un misterioso armario en la casa de su tío, Lucy es la primera en adentrarse en ese mundo mágico, lleno de nieve y criaturas fantásticas. Tumnus, el fauno de bufanda roja, es uno de ellos y se convierte en el amigo más importante del cuarteto.

Luego es el turno de Peter, Susan y Edmund. Aunque al inicio se muestran escépticos, al descubrir la utopía dentro del armario se sumergen en las fauces de la aventura sin medir los riesgos que implica ese lugar.

La Reina de Hielo es prueba viviente de ello: con sus criaturas aterradoras y un león llamado Aslan, que representa la bondad del reino, los hermanos se encaminan a hacer lo correcto y a luchar contra el séquito malvado de la soberana.

Las tres películas combinan la lucha contra el mal, crecimiento personal y el descubrimiento de personajes y nuevas amistades. Pero en algún punto, los hermanos deben dejar ese mundo atrás y volver ya no es opción, pues el peso de crecer ha caído sobre ellos.

¿Cómo fue el encuentro?

En una foto publicada el 9 de diciembre de este año por Georgie Henley, quien interpreta a Lucy, se congela el momento exacto en el que los hermanos Pevensie del filme original: Georgie (Lucy Pevensie), William Moseley (Peter Pevensie), Anna Popplewell (Susan Pevensie) y Skandar Keynes (Edmund Pevensie), junto con el director Andrew Adamson, recrean una imagen tomada hace 20 años durante el rodaje de la película.

Esa foto no llegó sola: además está acompañada por otras del mismo día, en lo que parece ser un restaurante.

El grupo se reunió para rememorar el rodaje y los cinco posaron de una manera muy similar a la fotografía original de 2005, capturando expresiones juguetonas y divertidas.

Esta reunión trasladó a los fans de la saga al pasado, y en los comentarios recordaron los momentos más icónicos de las películas y cómo los hermanos lograron cautivarlos y conmoverlos a lo largo de la historia.

Las fotos fueron acompañadas por un emotivo mensaje por parte de Georgie: "¡¡¡¡¡20 años!!!!!! Tuvimos que recrear esta foto en agosto cuando Andrew estaba en Londres. Realmente no tengo palabras excepto gracias Andrew por crear magia de la vida real y dejarnos ser parte de ella, y gracias a todos los que aman la película tanto como a nosotros nos encantó hacerla. Voy a publicar algunas fotos más pronto de nuestra familia Narnia, ¡qué afortunados somos!"

