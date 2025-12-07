Series mexicanas 2025: cinco imperdibles que conquistan Netflix, Vix y Prime Video

Conoce las series mexicanas más comentadas del 2025, dónde verlas y por qué están arrasando en streaming

'Con esa misma mirada' marcó el regreso protagónico de Angélica Rivera a la pantalla.

El 2025 se convirtió en un año clave para la producción mexicana, con estrenos que mezclan humor negro, thriller, música y remakes revitalizados. Netflix, Prime Video y Vix apostaron por historias llenas de identidad y potencia narrativa.

Esas característics lograron que varias de estas series escalen rápidamente en popularidad dentro y fuera de México. Aquí repasamos cinco títulos que han marcado conversación en la región y que hoy se consolidan como imprescindibles en el catálogo de streaming.

Serpientes y Escaleras (Netflix)

La nueva apuesta de Manolo Caro llegó a Netflix mezclando comedia negra y crítica social. Serpientes y Escaleras sigue a una maestra de un prestigioso colegio, interpretada por Cecilia Suárez, cuya vida da un giro inesperado al quedar atrapada en un conflicto entre dos alumnos.

Lo que inicia como un incidente escolar se transforma en un retrato ácido sobre las jerarquías, las apariencias y el hambre de poder. Con una narrativa ágil y actuaciones sólidas, la serie se posiciona como una de las más ingeniosas del año.

Mentiras, la serie (Prime Video)

Basada en el musical clásico de José Manuel López Velarde, esta versión televisiva conquistó Prime Video desde su estreno. Belinda, Diana Bovio, Regina Blandón, Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez protagonizan esta historia ambientada en los años ochenta, donde cuatro mujeres descubren que compartieron al mismo hombre.

Con números musicales, humor y un toque melodramático, Mentiras, la serie se volvió fenómeno regional y se mantiene entre lo más visto del 2025 en Latinoamérica. Su mezcla de nostalgia, giros narrativos y producción impecable es parte de su encanto.

Pecados inconfesables (Netflix)

Con el título internacional Unspeakable Sins, este thriller creado por Leticia López Margalli y Guillermo Ríos se adentra en secretos familiares, moralidad retorcida y consecuencias inevitables.

Protagonizada por Zuria Vega, Andrés Baida y Erik Hayser, Pecados Inconfesables construye una tensión creciente capítulo a capítulo. Su atmósfera oscura, guion sólido y revelaciones constantes la colocan como uno de los thrillers mexicanos más comentados del año.

Las muertas (Netflix)

Inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, Las muertas (lanzada globalmente como The Dead Girls) presenta una versión ficticia del caso de Las Poquianchis. Luis Estrada combina humor negro y crimen para narrar la historia de las hermanas Baladro, empresarias de burdeles que levantan un imperio basado en explotación y engaños.

A medida que su negocio se tambalea, la serie exhibe los abusos de poder y la decadencia moral detrás de su éxito. Su estética, tono corrosivo y actuaciones la convierten en una propuesta única en el catálogo de Netflix.

Con esa misma mirada (Vix)

Producida por Argos Televisión para TelevisaUnivision, esta reinvención moderna de Mirada de mujer marcó el regreso protagónico de Angélica Rivera. La historia sigue a Eloisa, una mujer que, tras descubrir la infidelidad de su esposo, decide reconstruir su vida, reencontrarse con su deseo y abrirse a un nuevo amor con un hombre más joven.

Con esa misma mirada, que ya suma tres temporadas, se convirtió en una de las producciones más vistas de Vix en la región y destaca por su exploración emocional, su narrativa íntima y su mirada fresca sobre el renacer femenino.

