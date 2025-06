Belinda regresa con fuerza: Entre el éxito en 'Mentiras' y la viralidad

Las grandes estrellas del pop deben reinventarse para seguir brillando. Así como lo ha Belinda en este 2025. La actriz y cantante hispano-mexicana ha regresado con fuerza total a la escena pública (incluso aumentando su fortuna a más de 10 millones de dólares), y lo ha hecho desde todos los frentes: con una serie dramática, un álbum provocador, una canción viral, un patrimonio enorme y, claro, su dosis inevitable de controversia.

Belinda vuelve a la música y la tv con la certeza de que todo lo que toca se convierte en tema de conversación. Y eso es justo lo que está pasando.

Belinda brilla en Prime Video con ‘Mentiras: La serie’

Tras más de una década alejada de la actuación en pantalla, Belinda volvió a lo grande como protagonista de Mentiras: La serie, la nueva producción de Prime Video que adapta el clásico musical ochentero a un formato televisivo con mirada contemporánea. Su papel como Daniela, una mujer que ha construido su vida alrededor de las expectativas ajenas, es un retrato sutil pero contundente de lo que muchas mujeres aún viven: “La mayor mentira es la que uno se dice a sí misma”, reflexiona su personaje.

Acompañada de un elenco destcado (Regina Blandón, Mariana Treviño, Diana Bovio y Luis Gerardo Méndez), Belinda no solo actúa: revive el drama de una generación marcada por el deber de casarse, tener hijos y cumplir un guion social que ya no encaja con los tiempos actuales. La serie no es solo un homenaje musical: es una crítica con ritmo.

Querida @belindapop, denuncia ante el MP a este misógino. Recordemos que Adrián Marcelo es un agresor SENTENCIADO y está reincidiendo ¡Es hora de que recoja lo que realmente se merece! https://t.co/w7Ig6bKxCE — Lustucru ⛸️🍉 (@ingriddiamond) June 23, 2025

Polémica con Adrián Marcelo: misoginia disfrazada de halago





Pero no todo ha sido celebración. El influencer Adrián Marcelo volvió a causar indignación al referirse a Belinda como una “prostituta de altísima gama” en un post que pretendía “halagarla”. La frase fue recibida como lo que era: un comentario misógino y profundamente ofensivo que desató reacciones inmediatas en redes.

Aunque más tarde ofreció una disculpa pública (y un millón de pesos para invitarla a su pódcast), la artista no se ha pronunciado. Y no necesita hacerlo. Belinda ha aprendido a que su silencio también comunica, sobre todo cuando el ruido viene de quienes buscan colgarse de su nombre.

‘Heterocromía’: el hit viral que denuncia el clasismo

Pero la música tampoco se quedó atrás. Belinda también lanzó Indómita, su primer álbum en más de diez años, y lo hizo con una declaración de principios disfrazada de trend viral: Heterocromía. La canción se volvió imparable en TikTok gracias a un verso que combina ironía, crítica social y una referencia animada con el tema Loro Piana de la película Los Aristogatos.

Aunque muchos asumieron que el tema estaba dedicado a su ex, Gonzalo Hevia (quien tiene heterocromía), la propia Belinda aclaró que se trata de una crítica directa al clasismo. Y fue contundente: “Es un no al clasismo, que está más oxidado que una armadura del siglo XVI”.

La canción abrió un espacio de catarsis digital. Miles de usuarios comenzaron a compartir sus experiencias de discriminación de clase, y Belinda, una vez más, usó su plataforma para amplificar una conversación incómoda. Esta vez, sin perder el glamour.

