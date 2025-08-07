El correísmo presentará una denuncia penal contra Ferdinan Álvarez: ¿Por qué?

La bancada de la Revolución Ciudadana expresó su preocupación por las denuncias hechas en contra de Ferdinan Álvarez

El asambleísta del correísmo Héctor Rodríguez anunció la denuncia penal contra el legislador Ferdinan Álvarez, de ADN.

De la Asamblea a los tribunales. La bancada legislativa de la Revolución Ciudadana anunció este 7 de agosto de 2025 la presentación de una denuncia penal en contra su excoideario y actual asambleísta de ADN, Ferdinan Álvarez.

El encargado del anuncio fue el asambleísta Héctor Rodríguez, quien explicó que la denuncia responde a las acusaciones hechas por el prófugo Xavier Jordán sobre la presunta participación de Álvarez en la red de corrupción hospitalaria.

El correísmo quiere que Ferdinan Álvarez renuncie a Fiscalización

Durante su intervención, el asambleísta Rodríguez sostuvo que la demanda de caracter penal será para que Ferdinan Álvarez renuncie a su calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización por conflicto de intereses.

"Es penoso que en el Ecuador tengamos escándalo tras escándalo y la corrupción impere mientras la sociedad necesita seriedad en sus políticas", dijo el legislador del correísmo, quien no brindó detalles de cuándo sería presentada esta denuncia penal.

Daniel Salcedo, el origen de la avalancha contra Fedinan Álvarez

Los ataques contra el asambleísta Ferdinan Álvarez se desencadenaron tras haber permitido la comparecencia del sentenciado Daniel Salcedo en la mesa de Fiscalización para que hable sobre la corrupción en los hospitales públicos.

Tras su breve comparecencia y acusaciones, el prófugo Xavier Jordán respondió con una serie de videos y publicaciones de supuestas pruebas de corrupción en los hospitales. Incluso salpicando a Álvarez por su presunta participación.

