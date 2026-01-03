Expreso
Cartas de lectores | Macará espera la atención de toda la nación

Es indispensable que el Ministerio de Comercio Exterior reactive el comercio y fije aranceles preferenciales

Macará, ubicada en la frontera sur del Ecuador con Perú, es un punto estratégico para la conectividad binacional. Sus principales rutas forman parte de la Red Vial Estatal, como las vías Catamayo-Catacocha-Macará y Macará-Sabiango-Sozoranga-Cariamanga-Catamayo, que requieren mantenimiento, así como la reconstrucción de la vía Macará-Saucillo para unir Loja y El Oro y fortalecer la economía fronteriza.

La construcción del Cebaf Macará-La Tina incluyó obras viales internas para facilitar el transporte internacional y agilizar controles migratorios y de carga. La infraestructura vial es esencial para Macará como eje de comercio y transporte entre Ecuador y Perú, siendo clave su conexión con Loja.

Durante mi gestión como alcalde del cantón Macará 2019-2023 impulsé obra pública para generar empleo. El Ministerio de Urbanismo y Vivienda construyó 150 viviendas para los más necesitados; sin embargo, sigue pendiente la segunda etapa del Plan Maestro de Agua Potable y alcantarillado sanitario y pluvial, que requiere una inversión de $ 18 millones. La mitad de la población urbana carece de agua potable, el alcantarillado sanitario está colapsado y no existe alcantarillado pluvial, lo que además permitiría generar empleo en la frontera.

Persisten necesidades como la reconstrucción de la vía Macará-Saucillo, la reapertura del aeropuerto José María Velasco Ibarra, la creación de la Universidad de la Paz, la ampliación y equipamiento del hospital Leonidas Arsenio Celi como hospital binacional, la reconstrucción del Canal de Riego y el apoyo a la Junta Cantonal de Riego, junto con el impulso al libre comercio.

Es indispensable que el Ministerio de Comercio Exterior reactive el comercio y fije aranceles preferenciales; que el Ministerio de Agricultura impulse alternativas productivas, asistencia técnica y legalización de tierras; que el SRI condone deudas tributarias; que BanEcuador amplíe plazos crediticios; y que el Ministerio de Finanzas incremente las asignaciones al Municipio, conforme a la Ley de Desarrollo Fronterizo.

Macará y los cantones fronterizos de Loja han cumplido un rol fundamental en la defensa de la soberanía nacional, por lo que merecen atención prioritaria del gobierno del presidente Noboa. En apego a la Constitución, art. 249, y a la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, se apela al patriotismo y sensibilidad del Gobierno para atender las legítimas aspiraciones de una frontera históricamente abandonada.

Alfredo Suquilanda Valdivieso

