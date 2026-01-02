Esta fue la heroica acción de Víctor Hugo Estrada, docente asesinado en Guayaquil

El profesor de la Espol y cineasta murió en un cruce de balas cuando caminaba junto a su padre y sobrinos en el suroeste

Los restos del profesor Víctor Hugo Estrada Jara fueron velados en casa de sus padres.

Víctor Hugo Estrada Jara, de 36 años, regresaba a su domicilio acompañado de su padre y de sus dos sobrinos, de 17 y 7 años, cuando quedó en medio de un ataque armado en las calles 20 y Carlos Guevara Moreno, conocida como la 4 de Noviembre, en el suroeste de Guayaquil.

Según relataron sus familiares, sujetos armados dispararon contra un ciudadano que presuntamente pedía dinero en el sector. Al percatarse del peligro inminente al que estaban expuestos sus sobrinos, Estrada se abalanzó sobre el infante y, con su cuerpo, evitó que el proyectil, dirigido inicialmente al objetivo del ataque, impactara contra el niño.

“Mi hermano protegió a sus sobrinos, en especial a mi hijo de 7 años. Él se agachó y lo cubrió; de lo contrario, la bala le habría caído a él, porque la persona a la que iban a matar pasó muy cerca de ellos”, relató Julián Estrada, hermano mayor de la víctima.

Tío querido y docente ejemplar

Estrada se desempeñó durante tres años como docente en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol). Además, contaba con experiencia profesional en el ámbito de la comunicación, donde trabajó previamente en un medio de comunicación en el área audiovisual.

“Mi hermano adoraba a sus sobrinos y dio la vida por ellos. Era un profesional. Estaban a solo dos cuadras de la casa cuando ocurrió todo. Había personas disfrazadas de viudas y otras vestidas de manera normal exigiendo dinero; parecían delincuentes. Ellos regresaban a casa luego de comprar un monigote”, agregó el familiar.

Los restos del catedrático fueron velados en el domicilio de sus padres, ubicado a pocas cuadras del lugar del ataque. Su sepelio se realizó este viernes 2 de enero, en el Cementerio General de Guayaquil.

