Cartas de lectores | El pensador

Ir contra la corriente te exige fe y confianza, no puedes vivir por vivir sin un propósito

Proverbios 23:7… Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá; mas su corazón no está contigo. Reina-Valera. 1960.

Si piensas... te convertirás en un ser peligroso, porque dirás lo que nadie se atreve a decir; tu pensar se convertirá en la punta de la lanza, que causará estragos a quienes se conforman.

Piensa en lo bueno y no en lo malo. De tus pensamientos surgen las malas ideas. En la mente se maquinan los delitos; antes de pecar primero lo piensas, planifican cómo hacerlo y con quién hacerlo.

Protege tu pensamiento de las malas influencias. Que no te den pensando porque será fatal, seguirás a un líder con pretensiones malévolas, serás parte de un rebaño adoctrinado, que hace sin cuestionar la obra de otros; son manipulados deliberadamente. Piensa, piensa bien; antes de decidir, piensa por ti mismo para vivir diferente.

Ir contra la corriente te exige fe y confianza, no puedes vivir por vivir sin un propósito.

Mira dónde estás y comienza a cambiar, porque es saludable.

¿Cuándo surgen los malos pensamientos? ¿Quiénes tienen buenos pensamientos? ¿Qué es el pensamiento bíblico?

Piensa dos veces antes de actuar, piensa bien para que te vaya bien. No dejes que nadie te ‘dé pensando’. Pon tus pensamientos en la cruz y comenzarás a ver la gloria de Dios.

Agustín Romero