Belinda se une a Carlota, el proyecto más ambiososo de Sony Pictures Television

Belinda vuelve a la actuación con un nuevo proyecto de alto perfil. La cantante y actriz mexicana será la protagonista de Carlota, una serie dramática inspirada en la vida de Carlota de Habsburgo, la primera y única emperatriz de México. La producción fue anunciada oficialmente durante el evento LA Screenings 2025.

La trama de Carlota estará centrada en los años de juventud de la emperatriz, su relación con la corona europea y el complejo escenario político que enfrentó durante el Segundo Imperio Mexicano. La narrativa retratará su lucha por el poder, su rol en la conformación del imperio y las tensiones culturales del siglo XIX.

“El personaje es una mujer visionaria y adelantada a su tiempo”, se menciona en el comunicado oficial, donde también se anticipa que la serie abordará “una historia épica de identidad, poder y amor”.

¿Qué dijo Belinda sobre ser Carlota?

A través de sus redes sociales, Belinda compartió su emoción por el inicio de este proyecto. “Hace más de 2 años que soñaba con este proyecto… y hubo momentos en los que pensé que no pasaría. Hoy es una realidad. Todavía no lo puedo creer”, expresó la actriz. Añadió además: “Voy a interpretar a Carlota, la última emperatriz de México, en la nueva serie de Sony, y no tengo palabras para describir lo que esto significa para mí. Además de compartir con actores que he admirado profundamente”.

El elenco de Carlota es internacional

El reparto está conformado por actores reconocidos en producciones globales. Jaime Lorente (La Casa de Papel, Tin & Tina) interpretará a Maximiliano de Habsburgo, Miguel Ángel Silvestre (Sense8, Velvet) será Alfred Van Der Smissen, y Mabel Cadena (El baile de los 41, Black Panther: Wakanda Forever, El baile de los 41) dará vida a Josefa.

¿Cuántos episodios tendrá Carlota?

La serie tendrá un total de diez episodios y será rodada en locaciones de México y España. La dirección estará a cargo de Alejandro Bazzano (La Casa de Papel) y Ana Lorena Pérez Ríos (Como Agua Para Chocolate).

En la producción ejecutiva figuran Coti Cagliolo, vicepresidente senior de Producción para Latinoamérica y el mercado hispano de Estados Unidos; Carlos Quintanilla Sakar, quien también ejercerá como showrunner; además de Alejandro García y María Fernanda Bateman.

El proyecto recibió el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), gestionado por el gobierno de Colombia a través de Proimágenes. Esto representa un descuento tributario del 35 % sobre los gastos de producción realizados en territorio colombiano.

