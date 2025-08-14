Álvarez acusa a Aguiñaga de “peculado” y la tilda de “marioneta del poder”

El alcalde denuncia que la Prefectura se entromete en competencia municipal

La polémica de Los Ceibos sube de tono. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, reaccionó tras la decisión de la Prefectura del Guayas, liderada por Marcela Aguiñaga, de otorgar un plazo de cinco días para retirar el material de la obra en la avenida del Bombero, en Los Ceibos.

En X, el alcalde lanzó duras críticas: “No sabíamos que en Ecuador teníamos emperadores… y ahora, en Guayas, parece que alguien quiere jugar a ‘emperadora’”.

Álvarez agregó que la Prefectura “ha decidido arrogarse funciones que no le competen” y que “amenazan con usar maquinarias, combustible y personal pagado con recursos provinciales en un área de competencia exclusivamente municipal”.

”Quiere jugar a ser alcaldesa”: Álvarez critica a Aguiñaga

El alcalde también criticó directamente a Marcela Aguiñaga: “Esto, señora Perfecta, se llama peculado, y la Contraloría tiene todo el derecho de iniciar las acciones correspondientes”. Añadió que, si la Prefectura quiere pelear sola en el show mediático, “que lo haga”, y aseguró que comparecerá en el proceso administrativo.

Finalmente, señaló que los asesores de la prefecta la han llevado a cometer un grave error jurídico y que “ella también pierde, pues quiere jugar a ser alcaldesa y, peor aún, actúa como marioneta del poder central”.

En las últimas líneas, el alcalde, que llegó al Municipio auspiciado por Revolución Ciudadana, afirmó que este sería su último tuit sobre este polémico tema.

No sabíamos que en Ecuador teníamos emperadores… y ahora, en Guayas, parece que alguien quiere jugar a “emperadora”.

