Muerte de Yeison Jiménez: Bogotá lo despide con música y emoción

Miles de personas se congregaron a las afueras del estadio El Campín para rendir homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez, fallecido el sábado 10 de enero 2026 en un accidente aéreo,

Bogotá convirtió la despedida de Yeison Jiménez en un acto colectivo de amor y memoria. La tarde del domingo, miles de personas se congregaron en los alrededores del estadio El Campín para rendir homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez, de 34 años, fallecido el sábado en un accidente aéreo junto con otras cinco personas.

La ciudad capital respondió con música, flores y cantos al adiós de uno de los artistas más representativos de la música popular colombiana.

Un homenaje multitudinario en El Campín

Desde las primeras horas de la tarde, largas filas rodearon el estadio para ingresar al espacio vallado y protegido donde se instaló una gran pantalla que proyectó presentaciones pasadas del artista.

La escena recordó a un gran concierto o a un partido decisivo de fútbol, con seguidores llegados desde distintos puntos del país.

Un lugar cargado de simbolismo

Los alrededores de El Campín no fueron elegidos al azar. Allí, en 2025, Yeison Jiménez reunió a más de 40.000 personas en un concierto multitudinario y tenía previsto regresar este año. Para sus seguidores, volver a ese escenario fue una forma de cerrar el círculo y rendir tributo a su legado musical.

Cantos, flores y emoción compartida

Frente a la pantalla, los asistentes, muchos de los cuales asistieron con sombrero y poncho colombiano, se organizaron en semicírculo, portando globos y ramos de flores blancas. Mientras el sol caía sobre Bogotá, corearon las canciones más conocidas del intérprete, en un ambiente que transitó del recogimiento a la celebración de su vida y su obra.

“No lo sentimos como un artista, lo sentimos como un familiar cercano que se nos fue”, expresó a EFE Mariana Velásquez, una de las asistentes que sostenía una fotografía del cantante, reflejando el sentir común de quienes llegaron a despedirlo.

Seguidores del cantante colombiano Yeison Jiménez prenden velas para despedir al artista este domingo 11 de enero 2026, en el estadio El Campín en Bogotá (Colombia). Carlos Ortega//EFE

Altares y mensajes de gratitud

Cuatro altares fueron instalados en las entradas del estadio, cada uno con fotografías de Jiménez, coronas florales y cientos de velas blancas encendidas. Allí, los seguidores dejaron mensajes de agradecimiento y recuerdos personales, convirtiendo el lugar en un espacio de duelo colectivo.

“Siempre tuvo tiempo para su gente”

Óscar Sánchez, representante del club de fans y amigo cercano del artista, destacó el vínculo que Jiménez mantuvo con su público. “Nos enseñó que los sueños sí se cumplen y que no es necesario nacer en una cuna de oro para salir adelante”, afirmó, al describirlo como un ejemplo de vida para miles de personas.

Añadió que el cantante nunca perdió el contacto con quienes lo apoyaron desde sus inicios.

Quién era Yeison Jiménez

Nacido en Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez creció en un entorno humilde y en su infancia trabajó en Corabastos, el principal mercado de productos agroalimentarios de Bogotá.

Su historia personal estuvo marcada por el esfuerzo y la perseverancia, elementos que luego se reflejaron en sus canciones y en su cercanía con el público.

En la cúspide de su carrera, Jiménez se consolidó como una de las voces más influyentes de la música popular colombiana. Además de su trayectoria artística, impulsó una fundación enfocada en el apoyo social a comunidades vulnerables, con especial atención a niños y jóvenes.

Artistas y nuevas generaciones

Durante el homenaje, cantantes jóvenes y artistas emergentes que compartieron escenario con Jiménez interpretaron algunas de sus canciones, como muestra de gratitud hacia quien consideraban un referente del género.

Los organizadores explicaron que la convocatoria surgió de manera espontánea, tras un llamado difundido por clubes de fans “Jimenistas” en redes sociales.

El accidente que conmocionó al país

El cantante falleció cuando la avioneta particular en la que se desplazaba sufrió un accidente al intentar despegar del aeropuerto de Paipa, en el departamento de Boyacá. La aeronave quedó completamente calcinada tras estrellarse en un campo cercano al final de la pista.

La Fiscalía General informó que abrió una indagación para esclarecer las causas del siniestro. En el accidente murieron también su mánager, Jefferson Osorio; el fotógrafo Weisman Mora; otros integrantes de su equipo de trabajo y el piloto.

A medida que avanzó la noche, miles de personas permanecieron frente al estadio El Campín entre aplausos y canciones, despidiendo a Yeison Jiménez en el mismo lugar donde, menos de un año atrás, celebraron su música en vida.

