Anuncian más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, pero cifras no cuadran

Familiares de presos políticos esperan cerca a la cárcel El Rodeo I este lunes, en Caracas (Venezuela).

El Gobierno de Venezuela y varias ONG informaron este lunes 12 de enero de 2026 de nuevas excarcelaciones en distintos penales del país, aunque los números varían según la fuente, dado que mientras los registros oficiales cifran en 116 a los beneficiados, organizaciones de derechos humanos han confirmado entre 40 y 53 presos políticos liberados.

En este contexto, diversas ONG han pedido que se publique una lista oficial con los nombres de los excarcelados, ya que, en anteriores ocasiones, han denunciado que entre los liberados se incluye a presos políticos y reclusos comunes.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, reportó hasta este lunes más de 40 excarcelaciones, mientras que Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), organización que defiende los derechos humanos, registró un total de 53 sobre las 116 anunciadas por el Ministerio para el Servicio Penitenciario.

La cartera de Estado no precisó si esta cifra corresponde al total de excarcelaciones previstas, luego de que Jorge Rodríguez, titular del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara la liberación de un "número importante" de personas, sin especificar la cantidad. Tras el anuncio, tampoco se publicó un listado con los nombres.

La líder opositora venezolana María Corina Machado pidió este lunes al papa León XIV en el Vaticano que interceda por los presos políticos y por el "avance sin demora" de la transición a la democracia en Venezuela.

España presiona a Delcy Rodríguez

Por su parte, el principal bloque opositor de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció lo que calificó como una "operación deliberada de retraso" y una "inaceptable burla", al señalar que solo se ha liberado a 24 presos políticos desde el jueves, cuando se anunciaron las excarcelaciones.

La coalición subrayó que "cerca de 1.000 personas" permanecen detenidas por motivos políticos, por lo que calificó de "pírrica" la cifra de los 24 excarcelados que maneja, que representa poco más del 2 % del total de arrestados.

Entretanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informó que el pasado viernes trasladó a Delcy Rodríguez la "necesidad de seguir liberando presos políticos" y reconoció la labor que realiza el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero en favor de ese objetivo.

Desde el pasado jueves, familiares de presos políticos han pernoctado en varios centros penitenciarios como El Rodeo I, en el estado Miranda (centro, cercano a Caracas), a la espera de la liberación de sus seres queridos.

Familiares de presos políticos esperan frente a la cárcel El Rodeo I este lunes, en Caracas (Venezuela). EFE

Venezuela anuncia la excarcelación de 116 presos políticos dentro de un lento proceso de liberaciones comunicado la semana pasada, tras el bombardeo de Estados Unidos y la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro #AFP pic.twitter.com/uVMVCLyToQ — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 12, 2026

Un país "libre de presos políticos"

Este lunes, a las afueras del penal, Manuel Mendoza, padre del teniente José Daniel Mendoza -detenido desde hace dos años y medio-, declaró a los periodistas que él, junto a otros familiares de presos políticos, ha pasado cuatro días durmiendo a la intemperie.

"Estamos exigiendo que se cumpla la palabra que ellos pusieron en la mesa, que sencillamente sean un poco serios en lo que están haciendo (...). Se exige la liberación inmediata de todos los presos políticos. No es justo", manifestó Manuel Mendoza.

La mayoría de los presos políticos fueron arrestados tras las presidenciales de 2024, cuando se detuvo a más de 2.400 personas -la mayoría de ellas excarceladas- que fueron acusadas de "terrorismo" y "vandalismo", según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores los consideran inocentes y denuncian "represión".

En ese período, Foro Penal reportó "el mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos en el siglo XXI", que incluye también a personas encarceladas desde mucho tiempo atrás.

Sin embargo, el Gobierno de Venezuela sostiene que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

Los familiares de los presos políticos siguen a la espera de nuevas liberaciones, una semana después de que Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada, mientras continúa la expectación con respecto a los próximos pasos en la relación entre Caracas y Washington tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en la capital venezolana.

