Diosdado Cabello dice que embajadas con EE. UU. ayudarán a proteger a Maduro

Cabello afirma que la reapertura de embajadas con EE. UU. busca proteger a Nicolás Maduro y su esposa detenidos allá

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, durante una actividad oficial en Caracas, tras anunciar la incautación récord de drogas en Venezuela.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó este lunes 12 de enero, que el avance en la reapertura de las embajadas entre Caracas y Washington responde principalmente a la necesidad de proteger al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en Estados Unidos acusados de delitos de narcoterrorismo tras ser capturados en una operación militar.

Durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Cabello explicó que la ausencia de representación diplomática venezolana en EE. UU. impide atender consularmente a Maduro y Flores, y que la apertura de las misiones permitirá velar por su seguridad y bienestar.

Objetivos de la reapertura diplomática

Cabello subrayó que el principal objetivo de restablecer las embajadas es contar con representación consular que pueda asistir directamente al presidente y a su esposa, además de impulsar el diálogo entre ambos países.

El pasado viernes, el Gobierno venezolano anunció el inicio de un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Estados Unidos, orientado a restablecer las misiones diplomáticas y atender las consecuencias del arresto de Maduro y Flores el 3 de enero de 2026.

Según Cabello, una delegación de funcionarios del Departamento de Estado ya se encuentra en Caracas para realizar evaluaciones técnicas y logísticas para la reapertura, y Venezuela enviará también su equipo a Estados Unidos, sin detallar fechas.

Contexto del cierre de embajadas

La embajada estadounidense en Caracas cerró en 2019 tras la ruptura de relaciones bilaterales decretada por Maduro. Desde entonces, Washington ha gestionado los asuntos relacionados con Venezuela a través de su oficina en la embajada en Bogotá.

