Papa León XIV recibe a María Corina Machado en el Vaticano

El lunes 12 de enero de 2026, el Papa León XIV recibió en audiencia privada a María Corina Machado, líder opositora venezolana y recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz. El encuentro, realizado en la Ciudad del Vaticano, no estaba inicialmente en la agenda oficial del Pontífice y fue confirmado horas después mediante el boletín informativo de la Santa Sede.

"Esta mañana, el Santo Padre León XIV recibió en audiencia a Matteo Rossi y Lorenzo Bugli, Capitanes Regentes de la República de San Marino; el Arzobispo Mario Enrico Delpini, metropolitano de Milán; el Señor Davide Prosperi, presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación...", informaron. La lista concluye con la "señora María Corina Machado".

El Vaticano aún no ha declarado públicamente sobre qué temas se trataron en la reunión. EFE

Aunque el Vaticano no ofreció detalles sobre el contenido de la conversación, la reunión ha generado gran expectativa, pues se espera que Machado tome un papel protagónico en la política venezolana tras la captura de Maduro. Durante año y medio, María Corina permaneció en la clandestinidad dentro de Venezuela, perseguida por su condición de opositora al régimen. Fue recién a mediados de diciembre cuando consiguió salir del país y trasladarse a Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz.

Una audiencia reservada y significativa

La audiencia se desarrolló en un ambiente de discreción, como suele ocurrir en este tipo de encuentros. El nombre de Machado apareció en la lista oficial de personas recibidas por el Papa durante la mañana, sin mayores precisiones sobre los temas tratados.

La reserva del Vaticano responde a su tradición de mantener la neutralidad y evitar declaraciones públicas sobre asuntos políticos específicos.

Machado y su agenda internacional

María Corina Machado, quien se ha consolidado como una de las principales voces de la oposición venezolana, continúa su agenda internacional. Tras su paso por Oslo en diciembre de 2025, donde fue reconocida con el Nobel de la Paz, la dirigente prepara un viaje a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump.

Machado ha insistido en la necesidad de apoyo internacional para garantizar una transición democrática en Venezuela y para atender la crisis migratoria que afecta a millones de ciudadanos.

