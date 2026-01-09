Doctrina ‘Donroe’: ¿la política pone en riesgo a la región?

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que "hacemos lo que queremos en el hemisferio, porque pertenece a EE.UU.".

Lo que comenzó como la Doctrina Monroe, política destinada a advertir a los imperios europeos que no interfirieran en las independencias de las naciones del continente americano, ha pasado del ‘América para los americanos’ al ‘América para los estadounidenses’, coinciden expertos en política internacional consultados por EXPRESO. Ante este giro, ¿qué riesgos podría enfrentar la región?

En ese contexto, Ivonne Téllez, especialista en Derecho Internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, advierte que las naciones del continente podrían verse vulneradas si no se alinean con las políticas estadounidenses. De ahí el temor de países como México, Cuba y Colombia, así como Groenlandia, frente a amenazas de injerencia.

Y es que Donald Trump busca ejercer su influencia en Latinoamérica, considera Pablo Játiva, experto en política internacional, docente de la Universidad Internacional del Ecuador, con la actualización de la Doctrina ‘Donroe’ (una combinación de Donald y Monroe). Eso, con el objetivo de controlar ciertos recursos estratégicos en la región y fortalecer la posición de EE. UU. en el mundo.

De alguna manera, Donald Trump se da cuenta de que con este tipo de estrategias, por más ilícitas que sean, está saliéndose con la suya, por lo que continuará haciéndolo. Ivonne Téllez Especialista en Derecho Internacional

Una lógica de poder que deja a la región sin contrapesos

En ese sentido, Estados Unidos buscará ejercer y exhibir su poder en el continente, señala Kléber Paucar, experto en Asuntos Globales y director de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad UTE. Por lo que “nuestros países ahora se vuelven una suerte de títeres en el medio de un juego de grandes potencias”. Por ello, recalca que será clave analizar bajo qué argumentos podría Trump justificar una eventual intervención.

En el caso de Venezuela, recuerda, el presidente estadounidense ha intentado legitimarse presentándose como un actor que buscó la caída del dictador Nicolás Maduro, asumiendo un rol de ‘salvador’. Sin embargo, esa narrativa no sería aplicable ni aceptada en otros países de la región, sostiene el académico.

Latinoamérica ante el riesgo de presión, injerencia y fuerza

En esa línea, Játiva advierte que si EE. UU. llegara a necesitar un recurso mineral estratégico en países como Colombia, Brasil o Ecuador, no dudaría en recurrir al uso de la fuerza para asegurarlo. A su juicio, la Doctrina ‘Donroe’ apunta a desmontar el orden internacional basado en normas y a reinstalar una lógica de poder, en la que los imperios imponen su voluntad por la fuerza, sin un contrapeso militar real en el continente que pueda frenar a Estados Unidos.

Donald Trump busca proyectar nuevamente una imagen de poder, al considerar que la influencia de EE. UU. se ha debilitado, por lo que necesita demostrar que no es así. Kléber Paucar

Para Téllez, eso evidencia que en esta dinámica primará la lógica del capital por encima de cualquier límite, incluso legal. En ese marco, considera que Trump podría recurrir a la criminalización de líderes políticos para dotar de cierta legitimidad a sus acciones. “Esta situación nos dejaría en una extrema vulnerabilidad por el afán de apropiarse de nuestros recursos, no solo el petróleo, sino también el agua y los territorios”, advierte.

Por ello, Paucar sugiere que ningún país de la región tome partido, pues alinearse con Estados Unidos implicaría romper relaciones con otros actores internacionales. A su juicio, Trump está enviando un mensaje de amenaza: quien no se sume a su agenda enfrentará represalias.

Játiva alerta que la región debe tomar en serio la retórica belicista de Trump, tras insinuar otra invasión a Venezuela.

Guerra. Játiva sostiene que si el presidente Donald Trump intentara mañana tomarse militarmente Groenlandia, crearía un conflicto con la Unión Europea.

