Noboa y Rubio coordinan seguridad: ¿el nuevo rol de Ecuador en el eje Washington?

EE. UU. reafirma interés en coordinar con Ecuador para fortalecer la seguridad regional; pero este debe mostrar resultados

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visitó Ecuador en septiembre del año pasado; en esa ocasión se reunió con el presidente Daniel Noboa.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantuvieron una llamada telefónica en la que abordaron varios temas, entre ellos la operación militar denominada ‘Resolución Absoluta’, ejecutada por la Casa Blanca en Venezuela, el pasado sábado 3 de enero, y la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. La conversación se realizó el lunes 6 de enero.

Según un comunicado oficial, Rubio reafirmó el interés de Estados Unidos en “continuar una estrecha coordinación para fortalecer la seguridad regional”. Así lo señaló Tommy Pigott, viceportavoz principal del Departamento de Estado, de acuerdo con la publicación.

Ecuador como aliado estratégico

Para Andrea Endara, politóloga y coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande, esta declaración refuerza el posicionamiento de Ecuador como un aliado estratégico de Estados Unidos en la región. Según su análisis, Colombia ha dejado de ser el principal referente regional en materia de seguridad, lo que abre espacio para que Ecuador asuma un rol más protagónico.

Dese enero de 2025, mes en que inició el segundo mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, él y Gustavo Petro, presidente de Colombia, mantienen un choque de visiones políticas, medioambientales y de seguridad. Esa tensión se evidenció el domingo 4 de enero, cuando el mandatario estadounidense amenazó con aplicar en Colombia la misma estrategia utilizada en Venezuela y acusó a su homólogo de “fabricar cocaína”, advirtiéndole que debía “cuidarse el trasero”.

Medidas de Estados Unidos contra Colombia

Asimismo, en septiembre, el Gobierno de Estados Unidos retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico. En ese mismo mes, también revocó la visa del presidente Gustavo Petro.

En octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al presidente de Colombia en la denominada 'Lista Clinton'. Esta agrupa a personas y organizaciones señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico o el crimen organizado.

Según Scott Bessent, secretario del Tesoro, “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”. La medida también abarcó a su esposa, su hijo y un allegado cercano.

No solo eso, señala Endara, sino que Ecuador también ha mostrado un alineamiento constante con las prioridades de Estados Unidos. “Tanto es así que, en su momento, Ecuador declaró grupo terrorista al Cartel de los Soles y al Tren del Agua”, agregó la politóloga.

Ecuador aún enfrenta desafíos en la lucha contra el narcotráfico

Sin embargo, a juicio de Kléber Paucar, experto en Asuntos Globales y director de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad UTE, Ecuador todavía debe fortalecer su desempeño en la lucha contra el narcotráfico antes de asumir un rol de liderazgo regional. “Si bien Colombia ha perdido cercanía con Estados Unidos, debido al gobierno de Petro, Ecuador tampoco podría ocupar este lugar en su situación actual”, señala el docente.

El experto añade que el país enfrenta problemas que afectan a la región. “El narcotráfico parece estar ganando la batalla y Ecuador no logra controlarlo”, afirma.

Resultados concretos como requisito para un rol destacado

Para aspirar a ese papel, Paucar asegura que Ecuador debe “empezar a mostrar resultados”. Aunque reconoce que es más probable que Colombia recupere ese rol tras un eventual cambio de gobierno y de tendencia política antes de que Ecuador pueda ocuparlo.

Asimismo, aunque la llamada de Marco Rubio pueda percibirse como un respaldo político, Paucar aclara que el secretario de Estado estadounidense “solo ha contactado a sus aliados”. Por lo que, indica, a pesar de que Ecuador mantiene una buena relación con Estados Unidos, no necesariamente significa que asuma un papel protagónico en la región.

