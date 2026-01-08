¿Qué pasó en la Isla Mocolí? Esto se sabe del ataque armado que dejó tres muertos

El ministro John Reimberg confirmó que alias Marino era un objetivo de alto valor del Bloque de Seguridad

El cabecilla del grupo delictivo Los Lagartos, conocido como alias Marino, fue asesinado durante un ataque armado que dejó tres víctimas mortales en la isla Mocolí. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista concedida al medio local Ecuavisa.

De acuerdo con la línea investigativa, alias Marino, cuyo nombre era Stalin Rolando Olivero, evaluaba la posibilidad de cambiar de estructura criminal e integrarse al grupo Los Lobos. El ministro indicó que esta información forma parte de las indagaciones desarrolladas por los equipos de inteligencia.

Antecedentes penales y detalles del operativo Apolo 1

Reimberg precisó además que las tres víctimas registraban antecedentes penales por delitos como tráfico internacional de sustancias sujetas a fiscalización, asesinatos y robos, entre otros. Estas declaraciones se dieron en el marco del operativo Apolo 1, ejecutado tras el ataque.

El titular de la cartera de Estado aclaró que las tres personas fallecidas durante el atentado no residían en la urbanización donde vivía el cabecilla, sino que habrían acudido al lugar por invitación de un tercero.

“En fechas anteriores ya se habían realizado allanamientos en el mismo sector, aunque en una urbanización distinta, cuando seguíamos la pista de alias Marino, quien era un objetivo de alto valor para el Bloque de Seguridad”, señaló Reimberg. Añadió que los principales delitos atribuidos al cabecilla eran asesinato y tráfico de sustancias ilícitas.

Ataque ejecutado en minutos y con alto nivel de planificación

El ministro del Interior señaló que el grupo armado tardó cerca de tres minutos en ejecutar el triple asesinato. Para lograrlo, los atacantes destruyeron la garita de acceso, agredieron a los guardias, los amarraron y sustrajeron armas. De manera preliminar, se conoció que los responsables se habrían disfrazado de policías y militares y que realizaron al menos 20 disparos durante el ataque.

“Vamos a avanzar en las investigaciones para determinar si hubo la participación de alguien más internamente que dio la información”, señaló la autoridad ministerial.

