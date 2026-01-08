¿Quién era Stalin Rolando Olivero, "objetivo de alto valor" asesinado en Isla Mocolí?

Stalin Rolando Olivero Vargas, conocido en el mundo delictivo como alias Marino, era identificado por las autoridades ecuatorianas como el líder de la organización criminal Los Lagartos, una de las estructuras que se disputan territorios y economías ilegales en la Costa del país. Según el Ministerio del Interior, Olivero tenía antecedentes penales y estaba bajo seguimiento policial por su rol en actividades de narcotráfico y sicariato.

Alias Marino había sido catalogado como un “objetivo de alto valor” debido a su capacidad de articulación con otras bandas y su influencia en la violencia urbana. De acuerdo con las declaraciones del ministro de Interior John Reimberg, en los últimos meses habría intentado acercarse a Los Lobos, otra organización criminal. La agrupación los Lagartos tiene como campo de acción el sur de Guayaquil.

#URGENTE

Se reporta balacera en la Isla Mocolí, Samborondón, etapa Golf Club. Informes preliminares alertan de varias personas asesinadas al estilo sicariato.



pic.twitter.com/5c2TFz8gHq — Alerta Sambo (@samboalerta) January 8, 2026

Olivero figura en la Superintendencia de Compañías como gerente general de dos empresas: Olimar Sabores - Marinos S.A. y Ennermar S.A., así mismo es presidente de la compañía House-Olivs SA. Stalin habría estado en el cargo de dos de las empresas desde el 2025, y en la gerencia de Ennermar desde el 2023.

El ataque en Isla Mocolí

La noche del 7 de enero de 2026, un grupo de sicarios irrumpió violentamente en la urbanización Mocolí Golf Club, dentro de la Isla Mocolí, un sector exclusivo de Samborondón. Testigos relataron que los atacantes llegaron en cuatro o cinco vehículos, vulneraron los filtros de seguridad, dañaron la pluma de ingreso y golpearon a un guardia antes de ingresar.

Los sicarios abrieron fuego en una cancha deportiva, donde se encontraban Olivero y sus acompañantes. El ataque dejó tres muertos:

Stalin Rolando Olivero Vargas (alias Marino)

Jefferson Sanlon Olivero

Richard Josué Mina Vergara

Lo que se sabe hasta ahora de la investigación

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que los tres fallecidos tenían antecedentes penales. Por ahora el elemento principal de la investigación es que alias Marino habría intentado acercarse a la organización criminal Los Lobos.

Así mismo, el ministro afirmó que ninguno de los tres sujetos eran residentes dentro de la urbanización, sino habían sido invitados de otra persona. Este triple asesinato se suma a una serie de hechos violentos que han golpeado a Guayas en los últimos meses, evidenciando la escalada del crimen organizado en sectores urbanos y residenciales.

