Ataque armado en Martha de Roldós, Guayaquil: sicarios matan a dos extranjeros

Según la Policía, el crimen estaría vinculado a una disputa por actividades ilícitas relacionadas con la extorsión

El crimen ocurrió en la vía pública; los cuerpos quedaron tendidos en la calzada.

Un doble asesinato se registró la tarde de este miércoles 7 de enero de 2026 en la ciudadela Martha de Roldós, al norte de Guayaquil. Las víctimas eran extranjeras.

El crimen ocurrió alrededor de las 14:15. Según el relato de los moradores, uno de los fallecidos, de nacionalidad venezolana, se dedicaba a lavar carros en la vía pública y había terminado de atender un vehículo cuando sujetos llegaron y le dispararon.

Te invitamos a leer | Incendio de vehículo en parqueadero del centro de Guayaquil genera alarma

El segundo baleado, de nacionalidad colombiana, estaba a bordo de una motocicleta y también recibió varios disparos durante el ataque armado. Este habría sido el objetivo principal de los sicarios, según la Policía.

El coronel Geovanny Argüello Nájera, jefe policial del distrito Florida, detalló que el ciudadano colombiano era prestamista y que el hecho violento estaría relacionado con esta actividad ilícita.

RELACIONADAS Conductor arrolla a agente de tránsito y es detenido tras persecución en Guayaquil

También informó que una tercera persona resultó herida por balas perdidas y fue trasladada al hospital del Guasmo, donde recibió atención por proyectiles que le impactaron en el muslo y glúteo.

Sicarios vaciaron el cargador de sus armas

"Fueron dos personas con ropa negra las que cometieron el crimen. Cada uno disparó a quemarropa a las víctimas y luego se fueron caminando hasta un parque, desde donde tomaron otro rumbo", relató Argüello sobre cómo ocurrieron los hechos.

Fluvivía y 9 rutas: Aquiles Álvarez y Aguiñaga se unen por el transporte fluvial Leer más

El personal de Criminalística que tomó procedimiento en el lugar recolectó un total de 35 indicios balísticos.

El jefe policial mencionó que estas muertes violentas, así como otras ocurridas en los últimos días en el distrito, están relacionadas con una pugna de territorio para la actividad ilícita de la extorsión, y que ya tienen identificado al cabecilla del grupo criminal que busca apoderarse de la zona.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.