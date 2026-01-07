Fluvivía y 9 rutas: Aquiles Álvarez y Aguiñaga se unen por el transporte fluvial

El Municipio creará una empresa pública y en paralelo la Prefectura analiza un plan intercantonal

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, confirmaron este 7 de enero de 2026 una alianza estratégica para reactivar el transporte fluvial.

¿En qué consiste la propuesta de "Fluvivía" del Municipio?

Según lo revelado por el alcalde Aquiles Álvarez en su enlace radial, el Municipio finalizó los estudios que llevarían a crear, mediante aprobación del concejo municipal, la empresa pública "Fluvivía", mientras que la Prefectura avanza con el análisis de factibilidad para implementar nueve rutas que conecten a la provincia a través del agua.

Esto descartaría a "Moviquil" como la entidad pública municipal a cargo de la transportación sobre el río Guayas.

Coincido con el alcalde @aquilesalvarez: el río Guayas necesita trabajo en equipo para volver a la vida.



Desde @PrefGuayas estamos comprometidos con impulsar la movilidad fluvial intercantonal como parte del desarrollo de nuestra provincia.



Actualmente ejecutamos el proyecto… pic.twitter.com/9hzxoZNs3U — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) January 7, 2026

Álvarez enfatizó la necesidad de trabajar en "mancomunidad" con el Gobierno Provincial. "Nos dijeron que era imposible; hemos trabajado con la Prefectura para que vea más allá... De momento suena a quimera, pero es un sueño que queremos hacer realidad", sostuvo el burgomaestre.

Reacción de Aguiñaga

Casi de inmediato, Marcela Aguiñaga respaldó la postura del alcalde a través de su cuenta de X, señalando que "el río Guayas necesita trabajo en equipo para volver a la vida". La funcionaria detalló que la Prefectura ejecuta actualmente el contrato No. CON-LCC-016-2025.

Este estudio de factibilidad tiene como objetivo implementar un sistema integral de 'hidrovía' que abarque: transporte público, carga y logística y turismo

La propuesta contempla nueve rutas fluviales. Según Aguiñaga, el objetivo es crear medios de transporte de bajo impacto ambiental que respondan al crecimiento sostenido de la población en Guayaquil y sus alrededores.

La integración de los proyectos municipales y provinciales busca descongestionar las vías terrestres del Gran Guayaquil, ofreciendo una alternativa de movilidad que históricamente ha sido relegada.

