Conductor arrolla a agente de tránsito y es detenido tras persecución en Guayaquil

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó este miércoles 7 de enero que un ciudadano fue aprehendido tras embestir con su vehículo a un agente de tránsito, durante un operativo de control vehicular en el norte de Guayaquil.

Según la entidad, el hecho ocurrió cuando el uniformado detuvo la marcha de un automotor que circulaba con placas ilegibles. La ATM detalló que, lejos de acatar la orden, el conductor reaccionó de forma agresiva, aceleró el vehículo y arrolló al agente, para luego huir del lugar.

De acuerdo con el comunicado difundido en redes sociales, el incidente se inició en el sector de La Garzota y concluyó en la avenida Perimetral, a la altura de Guamote, donde el vehículo fue interceptado tras un seguimiento realizado mediante el sistema de cámaras de videovigilancia de la ciudad.

La #ATM rechaza categóricamente cualquier acto de agresión contra sus funcionarios y reitera que estos hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes.



Como resultado de la intervención, el ciudadano fue aprehendido por personal de la Policía Nacional y puesto a órdenes de la Fiscalía, mientras que el agente de tránsito fue trasladado a una casa de salud para su valoración médica, sin que hasta el momento se haya informado sobre la gravedad de sus lesiones.

En su pronunciamiento oficial, la ATM rechazó enérgicamente este tipo de actos, al señalar que ponen en riesgo la integridad de los agentes de tránsito, quienes cumplen labores de control y ordenamiento vial en distintos puntos de la ciudad.

En la publicación de la ATM se observan fotografías del uniformado siendo trasladado en una camilla y del aparente vehículo involucrado, de color rojo.

