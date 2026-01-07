Incendio de vehículo en parqueadero del centro de Guayaquil genera alarma

El fuego se originó en un vehículo dentro de un parqueadero, lo que obligó al despliegue de unidades del Cuerpo de Bomberos

Un incendio registrado la tarde de este miércoles 7 de enero de 2026 en el interior de un edificio del centro de Guayaquil, donde funcionan parqueaderos, generó alarma entre comerciantes y ciudadanos del sector. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Vélez y Chile.

Hasta el lugar acudieron varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para atender la emergencia. Una fuente de la institución confirmó que el incendio se originó por un vehículo que se encontraba dentro de un parqueadero, lo que obligó a un despliegue especializado debido a la concentración de humo en un espacio cerrado.

Siete unidades de Bomberos atendieron la emergencia

Según información preliminar, pasadas las 14:00 se despacharon siete unidades de combate, además de dos vehículos escalera, un vehículo de rescate, tres ambulancias y un vehículo para la recarga de equipos de respiración autónoma (ERA), indispensables para operar en zonas con alta presencia de humo.

A través de la #LíneaÚnicaParaEmergencias 9-1-1, se alertó sobre un incendio estructural en las cales Vélez, entre Chimborazo y Chile, centro de #Guayaquil. Se coordinó la atención inmediata con @BomberosGYE, @ATM_Transito y @PoliciaEcuador. Unidades bomberiles informan que es… pic.twitter.com/kI9rq7gilK — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) January 7, 2026

La columna de humo y fuego alertó a decenas de transeúntes, varios de los cuales comenzaron a grabar con sus teléfonos móviles, mientras comerciantes expresaron su preocupación ante el riesgo de que el incendio se extendiera a otros inmuebles del sector.

El ECU 911 Samborondón informó que se activaron los protocolos de respuesta para esta emergencia urbana. “Desde el ECU 911 Samborondón se ha coordinado el despliegue de unidades del Cuerpo de Bomberos Guayaquil, Policía Nacional y Autoridad de Tránsito Municipal. Los recursos se encuentran en sitio trabajando en esta emergencia”, señaló la entidad.

Además, el organismo indicó que a través de cámaras de videovigilancia se monitorea la columna de humo que se eleva desde este sector del centro de la ciudad.

Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado personas heridas y las causas exactas del incendio del vehículo continúan bajo investigación.

#BCBGInforma | Atendemos alarma de incendio en Vélez 220 y Chile, en el interior de un parqueadero.



Despachamos siete unidades de combate, dos vehículos escalera, un vehículo de rescate, tres ambulancias un vehículo para recarga de equipos de respiración autónoma (ERA). pic.twitter.com/vkBRow6TSi — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) January 7, 2026

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.