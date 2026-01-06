Expreso
  Guayaquil

impuesto predial guayaquil
Ciudadanos llegan hasta las ventanillas del Palacio Municipal.Cortesía

Impuesto Predial y CEM 2026: Guayaquil bate récord con $2,35 millones el primer día

Guayaquil inició 2026 con una recaudación histórica de $2,35 millones por Impuesto Predial y la Contribución de Mejoras (CEM)

El lunes 6 de enero de 2026, además del inicio de la jornada laboral, Guayaquil registró largas filas de ciudadanos en el Palacio Municipal para el pago del Impuesto Predial y la Contribución Especial de Mejoras (CEM), correspondientes al ejercicio económico 2026 y a períodos anteriores.

Según información del Municipio, el lunes 5 de enero se alcanzó una recaudación histórica de $2.352.464,95, cifra que representa un incremento del 42,7 % frente a los $1.648.272,44 recaudados en el primer día laboral de 2025.

Del total recaudado, $792.207,80 se realizaron de manera presencial en las ventanillas del Palacio Municipal, Parque Samanes y la Terminal Terrestre. Por su parte, a través de los canales digitales se recaudaron $2.170.090,42, lo que refleja una creciente preferencia por las plataformas virtuales.

Respecto a la CEM, el Municipio explicó que este mecanismo permite recuperar parte de la inversión en infraestructura, como pavimentación, aceras y alumbrado público. El 72 % de los predios paga valores entre $0,01 y $20, mientras que el monto restante se calcula de manera escalonada según el avalúo del predio y los beneficios recibidos en cada sector.

Pago de impuesto predial para atención presencial

  • Palacio Municipal y Parque Samanes: lunes a viernes de 07:00 a 16:30; sábados 10, 17 y 31 de enero de 08:00 a 12:00.

  • Terminal Terrestre: lunes a viernes de 08:30 a 16:30, aceptando únicamente pagos con cheques y tarjetas de crédito o débito.

Los canales virtuales, disponibles las 24 horas, permiten realizar los pagos de manera rápida y evitar filas, consolidando la tendencia hacia el uso de plataformas digitales.

Alcalde de Guayaquil se pronuncia tras recaudación

Con corte a las 17:00 del lunes 5, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, agradeció a los guayaquileños. "A pesar de que los guayaquileños están golpeados económicamente, cumplen. Lo valoramos mucho. Gracias", escribió. 

