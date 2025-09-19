Capturan a alias Pepe, peligroso miembro de Los Lagartos con arsenal en su poder

La Policia Nacional capturó a un integrante de "Los Lagartos"

Este jueves 19 de septiembre, la Policía Nacional ejecutó el operativo 'Cero Impunidad 2484' en Nueva Prosperina. La acción permitió allanar un inmueble y aprehender, alias Pepe, integrante del grupo delictivo 'Los Lagartos'.

Según la información policial, el detenido estaría vinculado al presunto delito de tenencia y porte de armas de fuego. En el operativo se incautaron dos pistolas, 47 municiones, cuatro alimentadoras, seis radios de comunicación satelital y dos terminales móviles.

Operativo Libertad 759

Al mismo tiempo, en el norte del país, en Esmeraldas, la Policía Nacional intervino en flagrancia contra cinco personas implicadas en extorsiones. Los delincuentes amenazaban a comerciantes y ciudadanos mediante llamadas y mensajes extorsivos, exigiendo dinero a cambio de no causar daño.

Como indicios se retuvieron seis celulares, dos motos robadas, un vehículo y dinero en efectivo. Todos los implicados fueron puestos a órdenes de la justicia para el debido proceso. “Seguimos trabajando para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, indicaron fuentes policiales.

En paralelo, la Policía Nacional del Ecuador y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior de Perú capturaron en Piura al décimo delincuente más buscado del país por femicidio. El hombre está acusado de causar graves heridas con arma de fuego a su pareja, hecho que generó alarma en la sociedad y mantuvo a las autoridades tras su pista durante meses.

Además, el sujeto cuenta con notificación roja de INTERPOL y enfrenta un proceso penal en Perú por homicidio, lo que agrava su situación judicial. Su detención representa un golpe importante contra la criminalidad transnacional y evidencia la coordinación entre fuerzas policiales de ambos países para perseguir a fugitivos de alto perfil.

