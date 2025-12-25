AMT se posiciona como la institución municipal peor evaluada por quiteños

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aparece como el principal punto de malestar ciudadano en Quito. Así lo evidencia la encuesta Quito Cómo Vamos, aplicada a 1.000 personas, que ubica a los agentes de tránsito como la gestión municipal peor valorada y un factor clave en la desconfianza hacia el Municipio.

Le invitamos a que lea: La otra cara de la Navidad en Quito: niños y familias sobreviven en las calles

La AMT, la gestión municipal peor evaluada

El estudio revela que apenas el 47% de los quiteños dice confiar en la administración municipal, frente a un 53% que expresa lo contrario. Esta brecha se profundiza al analizar el desempeño de la AMT: el 36% de los encuestados se declara nada satisfecho y el 29% poco satisfecho, lo que suma un 65% de percepción negativa.

Solo el 7% manifiesta estar muy satisfecho. El rechazo supera al registrado en otras áreas municipales. Además, el descontento es mayor entre personas de 46 años en adelante y en el grupo de 26 a 45 años, mientras que los jóvenes muestran una crítica ligeramente menor, aunque aún mayoritaria.

33 operativos de tránsito se activan en Quito por fiestas de fin de año Leer más

La desconfianza ciudadana se ve reforzada por denuncias recurrentes contra agentes de tránsito, vinculadas presuntamente a cobros indebidos o solicitudes de dinero.

Coimas y cobros indebidos agravan la desconfianza

Durante 2024, varios videos difundidos en redes sociales evidenciaron supuestos casos en los que uniformados habrían recibido o pedido coimas para evitar sanciones o agilizar trámites, hechos que generaron fuerte rechazo social y cuestionamientos a los controles internos de la entidad.

Los antecedentes no son nuevos. En 2023 se registraron al menos ocho denuncias contra agentes de la AMT, una de las cuales se viralizó ampliamente cuando un uniformado fue grabado recibiendo una coima dentro de una camioneta para evitar una infracción. Tras la difusión del video, la Dirección de Asuntos Internos inició un proceso administrativo que culminó, seis meses después, con la destitución del agente en enero.

Estos y otros casos también provocaron la reacción del alcalde Pabel Muñoz, quien se pronunció tras múltiples denuncias ciudadanas, incluidas aquellas relacionadas con presuntos actos irregulares en procesos de contratación, como la adquisición de uniformes para la Agencia Metropolitana de Tránsito. La acumulación de cuestionamientos mantiene a la AMT en el centro del debate público y refuerza la exigencia ciudadana de mayor control, transparencia y sanciones efectivas

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.