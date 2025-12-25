Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

controles de la AMT
Quito activa 33 operativos de tránsito para prevenir siniestros de tránsito.Cortesía AMT

33 operativos de tránsito se activan en Quito por fiestas de fin de año

La AMT intensifica controles de alcoholemia y velocidad del 24 al 28 de diciembre.

Con el objetivo de prevenir siniestros de tránsito y proteger la vida de peatones y conductores, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) activó 33 operativos de control en distintos puntos del Distrito Metropolitano de Quito, que se ejecutarán entre el 24 y el 28 de diciembre, en plena temporada de movilidad por las festividades de Navidad y fin de año.

Le invitamos a que lea: La otra cara de la Navidad en Quito: niños y familias sobreviven en las calles

Del total de controles planificados, 14 estarán enfocados exclusivamente en pruebas de alcoholemia, una de las principales acciones para evitar la conducción en estado etílico, considerada una de las causas más recurrentes de accidentes de tránsito graves y fatales en la capital.

La Floresta Quito

Barrio La Floresta en Quito: un modelo de emprendimiento y arte colaborativo

Leer más

La AMT recordó que manejar bajo los efectos del alcohol pone en riesgo no solo al conductor, sino también a peatones, pasajeros y familias enteras, por lo que hizo un llamado a la responsabilidad vial durante estas fechas de alta circulación vehicular.

Operativos preventivos y de concientización

Las autoridades recalcaron que los operativos tienen un carácter preventivo y educativo, orientado a reducir riesgos en la vía pública y fomentar una conducción responsable durante las celebraciones navideñas y de fin de año.

Además de los controles de alcoholemia, las acciones de fiscalización contemplan:

  • Revisión de placas y regularización vehicular

  • Control del uso adecuado del carril exclusivo

  • Sanción a vehículos mal estacionados

  • Prevención de competencias vehiculares en la vía pública

  • Control a motocicletas y transporte pesado

  • Verificación de vidrios polarizados

  • Prevención del exceso de velocidad

La AMT informó también que los Centros de Revisión Técnica Vehicular atenderán hasta el sábado 27 de diciembre, para facilitar la regularización de los automotores.

RELACIONADAS

Horarios y sectores intervenidos

Para garantizar una presencia continua y estratégica, los 33 operativos se desarrollarán en tres franjas horarias:

  • 06:00 a 12:30

  • 14:00 a 19:30
control de pirotecnia

Más de 2.650 pirotécnicos decomisados en operativo en El Tejar

Leer más

20:00 a 02:00

Las intervenciones se ejecutarán en las jefaturas zonales y circuitos rurales de Eugenio Espejo, Manuela Sáenz, Calderón, La Delicia, Eloy Alfaro, Los Chillos, Quitumbe, Tumbaco, San Antonio y Simón Bolívar, priorizando sectores de alta circulación y zonas con antecedentes de siniestralidad.

RELACIONADAS

Cifras que reflejan el control permanente

En lo que va del 2025, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha ejecutado 9.482 operativos, ha revisado 167.663 vehículos y ha emitido 119.724 boletas de citación. Estas cifras evidencian un trabajo sostenido para ordenar la movilidad y reducir la siniestralidad vial en Quito.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El Boxing Day cambia en la Premier League: partidos repartidos en tres días

  2. ¿Por qué tantos sienten tristeza en Navidad? La academia responde

  3. Honduras: Castro dice que no estará "ni un día más, ni un día menos" como presidenta

  4. Galo Cornejo reinterpreta la Navidad con su villancico 'Pa Dónde Queda el Pesebre'

  5. Contraloría detecta perjuicio de $4,6 millones en CNT por plataforma que nunca se usó

LO MÁS VISTO

  1. Caso Triple A: Reposo médico de abogados defensores complica instalación del juicio

  2. Desvío de buses urbanos: ATM anuncia cambios temporales en dos rutas de Guayaquil

  3. ¿Por qué mataron a Mario Pineida? Hipótesis, vínculos y la ruta de los sicarios

  4. Exministro de Noboa explica cercanía de Fausto Jarrín al Gobierno: "Tiene contactos"

  5. La estrategia del silencio del Gobierno de Noboa ante el escándalo de la Judicatura

Te recomendamos