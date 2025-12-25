33 operativos de tránsito se activan en Quito por fiestas de fin de año

La AMT intensifica controles de alcoholemia y velocidad del 24 al 28 de diciembre.

Con el objetivo de prevenir siniestros de tránsito y proteger la vida de peatones y conductores, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) activó 33 operativos de control en distintos puntos del Distrito Metropolitano de Quito, que se ejecutarán entre el 24 y el 28 de diciembre, en plena temporada de movilidad por las festividades de Navidad y fin de año.

Del total de controles planificados, 14 estarán enfocados exclusivamente en pruebas de alcoholemia, una de las principales acciones para evitar la conducción en estado etílico, considerada una de las causas más recurrentes de accidentes de tránsito graves y fatales en la capital.

La AMT recordó que manejar bajo los efectos del alcohol pone en riesgo no solo al conductor, sino también a peatones, pasajeros y familias enteras, por lo que hizo un llamado a la responsabilidad vial durante estas fechas de alta circulación vehicular.

Operativos preventivos y de concientización

Las autoridades recalcaron que los operativos tienen un carácter preventivo y educativo, orientado a reducir riesgos en la vía pública y fomentar una conducción responsable durante las celebraciones navideñas y de fin de año.

Además de los controles de alcoholemia, las acciones de fiscalización contemplan:

Revisión de placas y regularización vehicular

Control del uso adecuado del carril exclusivo

Sanción a vehículos mal estacionados

Prevención de competencias vehiculares en la vía pública

Control a motocicletas y transporte pesado

Verificación de vidrios polarizados

Prevención del exceso de velocidad

La AMT informó también que los Centros de Revisión Técnica Vehicular atenderán hasta el sábado 27 de diciembre, para facilitar la regularización de los automotores.

Horarios y sectores intervenidos

Para garantizar una presencia continua y estratégica, los 33 operativos se desarrollarán en tres franjas horarias:

06:00 a 12:30

14:00 a 19:30

20:00 a 02:00

Las intervenciones se ejecutarán en las jefaturas zonales y circuitos rurales de Eugenio Espejo, Manuela Sáenz, Calderón, La Delicia, Eloy Alfaro, Los Chillos, Quitumbe, Tumbaco, San Antonio y Simón Bolívar, priorizando sectores de alta circulación y zonas con antecedentes de siniestralidad.

Cifras que reflejan el control permanente

En lo que va del 2025, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha ejecutado 9.482 operativos, ha revisado 167.663 vehículos y ha emitido 119.724 boletas de citación. Estas cifras evidencian un trabajo sostenido para ordenar la movilidad y reducir la siniestralidad vial en Quito.

