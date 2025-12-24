Transporte pesado en Quito: nuevas normas y salvoconductos desde enero de 2026

Desde el 1 de enero, vehículos de carga pesada deberán tener salvoconducto para circular por la Simón Bolívar y Ruta Viva

Vehículos de transporte pesado deberán tramitar salvoconducto para circular por Simón Bolívar y Ruta Viva desde el 1 de enero de 2026.

Desde el jueves 1 de enero de 2026, los vehículos de transporte pesado tendrán restringida su circulación en la vía Simón Bolívar y la Ruta Viva en el horario de 06:00 a 10:00. Aquellos automotores que necesiten transitar por estas rutas durante el periodo de restricción deberán contar con un salvoconducto, trámite que se puede realizar desde el 26 de diciembre en la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT): www.amt.gob.ec

Medidas de seguridad vial para reducir accidentes

Alex Pérez, secretario de Movilidad de Quito, explicó que dentro de las competencias municipales se implementaron siete medidas clave para disminuir la probabilidad de siniestros en estas vías. “Para nosotros, las personas son nuestra prioridad. Por eso hemos dialogado con los diferentes sectores del transporte pesado”, aseguró.

Los requisitos para obtener el salvoconducto son:

Título habilitante: para verificar que el vehículo pertenece a una operadora formal de carga pesada o cuenta propia.

Plan de capacitación para conductores: busca reducir el riesgo de accidentes asociados a fallas humanas.

Tecnología de monitoreo GPS: permite controlar la velocidad y la ubicación de los vehículos, combatiendo el exceso de velocidad, una de las principales causas de siniestros en la Simón Bolívar y Ruta Viva.

Revisión Técnica Vehicular: solo en centros certificados por la Agencia Nacional de Tránsito, asegurando que los vehículos cumplan con los estándares de seguridad.

Diálogo permanente: socializaciones continuas con el sector de transporte pesado para aclarar dudas y capacitar a los conductores sobre los requisitos y beneficios del salvoconducto.

Sector transporte y cámaras de producción respaldan la medida

Carlos Cueva, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), destacó la importancia de la medida: “Estamos satisfechos con los requisitos y la socialización. La seguridad es primordial, no queremos accidentes y esperamos que este plan reduzca significativamente los siniestros viales”.

Por su parte, María José Hernández, directora de Sostenibilidad y Desarrollo Local de la Cámara de la Industria y Producción, señaló: “Hemos alcanzado buenos resultados gracias a la predisposición de todos los actores. Este acuerdo permitirá una circulación más segura y organizada para el transporte pesado”.

AMT aplicará y sancionará la normativa

La Agencia Metropolitana de Tránsito será la encargada de emitir los salvoconductos y supervisar el cumplimiento de la norma. Los vehículos pesados que circulen sin el documento durante el horario restringido estarán sujetos a sanciones según la normativa vigente.

Con esta medida, el Municipio de Quito busca reducir los accidentes de tránsito, proteger vidas y garantizar un tránsito más seguro en las principales arterias de la ciudad durante las horas de mayor congestión.

