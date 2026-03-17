Toque de queda: menos aprehendidos en la segunda jornada de la medida 

Policía Nacional presentó cifras preliminares. Hasta las 07:00 de este 17 de marzo se reportó aprehensión de 112 personas

La Policía y las Fuerzas Armadas realizan operativos durante la segunda jornada del toque de queda.

En la segunda jornada del toque de queda, que se mantendrá hasta el 31 de marzo de 2026, la Policía Nacional reportó de forma preliminar la aprehensión de 112 personas en las cuatro provincias donde rige la medida.

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A las 05:00 de este 17 de marzo de 2026 concluyó la segunda jornada de aplicación de la disposición, emitida en el marco de la renovación del estado de excepción por conmoción social, decretado por el presidente de la República, Daniel Noboa.

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La Policía informó: “Se informa que de manera preliminar se han aprehendido a 112 sujetos en el marco del toque de queda establecido, de igual manera la información está sujeta a actualización conforme avance la consolidación total”.

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En la Zona 8, que incluye cantones como Guayaquil, Durán y Samborondón, se registró la detención de 11 personas, entre ellas un adolescente que fue aislado. Las autoridades indicaron que la información continúa en proceso de consolidación.

Menos detenidos que en el primer día de la medida

La cifra preliminar reportada por la Policía Nacional este 17 de marzo de 2026 muestra una reducción en el número de aprehendidos en comparación con la jornada anterior. Según datos del Ministerio del Interior, durante la primera noche y madrugada del toque de queda se registró la aprehensión de 253 personas.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la decisión del Gobierno es “acabar con las estructuras criminales”. Para ello, desde el inicio del toque de queda se desplegaron 75.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar el cumplimiento de la medida.

Las cifras de la primera jornada

Aprehendidos: 253

Objetivos militares: 3

Individuos de interés penal relevante: 1

Armas: 11 (armas blancas)

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