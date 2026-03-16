Toque de queda en Machala: horario para este martes 17 de marzo

La libre circulación queda suspendida para la mayoría de ciudadanos en la capital de El Oro

Miembros de la fuerza pública patrullarán las calles de Machala durante el horario de toque de queda.

La restricción de movilidad continúa vigente en la provincia de El Oro como parte del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar la crisis de seguridad en varias zonas del país. De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 329, este martes 17 de marzo el toque de queda rige desde las 22:00 hasta las 05:00 del miércoles 18 en Machala.

Durante ese periodo, la libre circulación queda suspendida para la mayoría de ciudadanos. La medida busca facilitar los operativos de control de policías y militares durante la noche y madrugada, franjas horarias donde suelen registrarse más hechos violentos, según el Ministerio del Interior.

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El decreto forma parte de una reforma al estado de excepción que el Gobierno mantiene en varias provincias del país consideradas prioritarias por los niveles de violencia.

Mientras el toque de queda esté en vigencia, las fuerzas de seguridad pueden realizar controles en calles, avenidas y carreteras, así como verificar documentos de las personas que se movilicen durante el horario restringido.

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Toque de queda en Machala: excepciones para trabajadores de salud, seguridad y riesgos

La normativa contempla excepciones para trabajadores de sectores esenciales, entre ellos personal de salud, de seguridad y de gestión de riesgos, emergencias y desastres, quienes pueden circular si cuentan con credenciales o documentos que respalden su actividad.

Las autoridades han recordado que quienes incumplan el toque de queda sin justificación pueden ser retenidos para verificación de identidad y enfrentar sanciones previstas dentro del régimen de excepción vigente.

Toque de queda en Machala: asesinatos y atentados con explosivos

Machala, uno de los principales centros comerciales y portuarios del sur del país, ha sido incluida en estas medidas por su relevancia estratégica y su conexión con rutas logísticas de la región.

Un informe del Ministerio del Interior revela que en Machala, en la franja horaria que comprende las 23:00 y 05:00, durante el mes de febrero se han registrado delitos como asesinatos, atentados con explosivos a locales comerciales y viviendas.

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En el documento, en el que se basó el presidente Daniel Noboa para emitir el decreto ejecutivo, se indica que en la provincia de El Oro, los homicidios intencionales cometidos entre las 23:00 y 05:00, hasta el 28 de febrero del 2026, se incrementaron en un 75 % en comparación al mismo período del 2025.

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