Los propósitos del 2026: Famosos locales y sus aspiraciones para el nuevo año

Talentos nacionales comparten las metas que anhelan cumplir en el año que está a punto de comenzar

Con la llegada del 2026, los talentos locales también hacen una pausa para mirar hacia adelante. Más allá de los escenarios, las cámaras y las redes sociales, artistas, comunicadores y presentadores terminan el 2025 compartiendo sus propósitos, que van desde nuevos proyectos profesionales hasta cambios en su vida personal y en sus relaciones más cercanas. EXPRESIONES les cuenta.

Enfrentará miedos e inseguridades

Katiuska Peralta proyecta el 2026 como un año de crecimiento personal y profesional. “Lo imagino como un año lleno de buenas nuevas”, afirma la presentadora radial y comunicadora.

Entre sus prioridades está seguir fortaleciendo los proyectos que ya están en marcha. Uno de ellos es Vika Agencia, que busca consolidarse como un espacio creativo para que las marcas comuniquen. Sintonizados continuará siendo uno de sus pilares y, para el próximo año, su objetivo es potenciar aún más la plataforma y fortalecer su comunidad. Además, planea mantenerse en radio y seguir al frente del programa Contigo en casa, de Elite.

En el plano personal, asegura que quiere seguir trabajando en sí misma, “enfrentando miedos e inseguridades, fortaleciendo la inteligencia emocional y dedicando tiempo al aprendizaje y la lectura”. En lo espiritual, mantiene su fe como guía: reza el rosario a diario y se declara devota de la Virgen del Cisne.

En el amor se visualiza feliz, construyendo bases más firmes y consolidando su relación con su novio, Vito, de origen peruano. También destaca el cuidado de sus vínculos familiares, con sus padres, Víctor Hugo y Nora, y el cariño especial que dedica a su sobrino, Víctor Rafael.

En cuanto a la salud, Katiuska espera “continuar entrenando con constancia y manteniendo una alimentación equilibrada, sin extremos, pero con la premisa clara de cuidarme”.

Quiere publicar un libro

El 2 de febrero de 2026, la periodista Merlyn Ochoa cumplirá 43 años. Afirma que ese año marcará un antes y un después en su vida. Uno de sus principales objetivos es publicar el libro Mi paso por el infierno, un proyecto ya concluido, con más de 100 páginas, en el que recoge una etapa intensa de su historia personal. Aunque el manuscrito está terminado, su publicación ha sido postergada por las exigencias laborales y familiares. Para 2026, su meta es concreta: verlo impreso y cerrar un ciclo que, según señala, ha cargado durante años, transformando la experiencia en testimonio.

Merlyn Ochoa con sus hijos, novio y los niños de este. Cortesía

Otro de sus propósitos es obtener el título de abogada de la República del Ecuador. Actualmente solo le resta sustentar su tesis para culminar su segunda carrera profesional. Es periodista, posteriormente estudió Derecho y cuenta además con una maestría en Dirección y Comunicación. Indica que el 2026 será el año de concluir este proceso académico con disciplina y enfoque.

En el plano personal, la periodista señala que tomará decisiones para reorganizar su tiempo y estar más presente en la vida de sus hijos, Paúl y Luciana, quienes se encuentran en la preadolescencia. Su objetivo es acompañarlos y fortalecer el vínculo familiar, al considerar que los logros profesionales deben ir de la mano con la vida personal. Mantiene una relación sentimental con Paúl Alexander Enríquez, quien tiene un hijo, Ferdinand.

Dejar huellas como virreina

La virreina de Guayaquil, Yamila Vanil, tiene metas claras. Su principal objetivo es cerrar el año de su virreinado con salud y bienestar, además de dejar huella a través de donaciones, talleres y acciones sociales que le permitan transformar la vida de quienes más lo necesitan.

Pero sus sueños no se detienen ahí: ella también desea continuar con su carrera universitaria (Psicología), seguir cosechando éxitos laborales y, una vez concluido su año como virreina, cruzar fronteras para trabajar como modelo en el extranjero.

Yamila Vanil, virreina de la ciudad. Cortesía

Con fe y determinación, asegura que con la voluntad de Dios, logrará uno de sus anhelos más personales: adquirir su primer automóvil, una herramienta indispensable para su día a día y su crecimiento profesional.

Llegar al público con su historia y canciones

La cantante Mar Rendón afirma que en 2026 se priorizará por encima de todo. “Recordar cada uno de los 365 días del año quién soy y en qué quiero convertirme, como persona y como artista. También quiero llegar a más gente con mi historia y mis canciones. Tengo mucho que contar y cantar, porque con errores y aciertos estoy creciendo en todos los sentidos. Quiero que los ecuatorianos entiendan que apoyar a un talento va más allá de conocer su nombre: significa darle una oportunidad a su música y descubrir a los increíbles artistas ecuatorianos que aún no conocen”, comenta.

Karla González. Cortesía

Equilibrio entre su vida personal y profesional

La diseñadora de moda Karla González tiene claros sus propósitos para el 2026 y los enfoca en el equilibrio entre su vida personal y profesional. Asegura que sus metas pasan “por sostener un equilibrio real entre lo que hago y cómo vivo. En el trabajo, seguir diseñando desde la experiencia, cuidando los procesos, la calidad y la coherencia del oficio, sin ceder a la prisa ni a lo superficial”.

En el plano familiar, señala que su prioridad será estar más presente y consciente, protegiendo el tiempo compartido y esos espacios cotidianos que sostienen lo esencial. En cuanto a su salud y bienestar físico, afirma que buscará priorizar la constancia, el movimiento y el cuidado del cuerpo como una base necesaria para rendir y crear mejor.

A nivel personal, la creativa de moda enfatiza que desea elegir con mayor intención dónde pone su energía, tomar decisiones con más claridad y mantenerse fiel a su visión de vida y de trabajo.

Un proyecto digital

La periodista Carolina Mella tiene claro lo que espera del 2026. En lo personal, su mayor anhelo es acompañar cada etapa del crecimiento de su hijo Andrés, “mi bebé que llegó como un torbellino de felicidad. Quiero disfrutarlo con presencia, amor y tiempo consciente. Tenerlo en mi vida ha sido el regalo más lindo de este año y me ha cambiado por completo”.

Carolina Mella con su hijo, Andrés y su mascota. Cortesía

En el ámbito profesional, aspira a consolidar un sueño que viene gestando desde hace tiempo: lanzar su propio proyecto periodístico digital, independiente y sostenible. La comunicadora explica que busca una plataforma que amplifique voces locales, defienda la verdad, innove en formatos y le permita equilibrar la maternidad, su propósito profesional y el bienestar personal, siempre con ética periodística. Para Mella, el 2026 será un año retador, pero con una proyección que califica como “increíble”.

Busca proyección internacional

De cara a 2026, el presentador Isaac Delgado tiene objetivos claros. En el ámbito profesional, se encuentra trabajando en su internacionalización. Existen un par de oportunidades que espera poder concretar para aplicar y expandir su trabajo fuera del país. Por ahora, prefiere no dar muchos detalles; “a veces es mejor trabajar en silencio, sin tanto ruido”.

Paralelamente, en sus redes sociales atraviesa una etapa de crecimiento. Ahora su enfoque estará en fortalecerlas como una plataforma con propósito, donde el mensaje tenga peso. “Creo firmemente en el poder de la palabra, por lo que continuaré apostando por contenidos que transmitan mensajes positivos y de motivación para una comunidad que ha crecido conmigo y a la que está profundamente agradecido”.

En lo personal, 2025 ha sido, sin duda, un año de sanción. La partida de su padre (Carlos) marcó profundamente su vida y lo obligó a detenerse, “motivo por el cual me di una pausa televisiva y me alejé un poco del foco público para mirar hacia adentro y poder reconstruirme”. Es una ausencia que aún duele y que lo acompañará por muchos años, pero en este nuevo año espera resignificar ese episodio, entendiendo que Dios tiene un propósito en su vida y en la de su familia. Su deseo es seguir honrando su legado a través de su trabajo, sus valores y su forma de vivir.

