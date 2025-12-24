Natalia Lafourcade se convierte en madre a los 41 años

Hasta el momento, la artista no ha dado a conocer la fecha exacta de nacimiento ni el nombre del bebé

Natalia Lafourcade anunció el nacimiento de su primer hijo a los 41 años, justo en la antesala de Navidad. La cantautora compartió la noticia la noche del martes 23 de diciembre a través de redes sociales, donde reapareció tras un periodo alejada de la vida pública.

En su publicación, Lafourcade acompañó una serie de fotografías con un mensaje en el que expresó: “Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto! Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas”.

Hasta el momento, la artista no ha dado a conocer la fecha exacta de nacimiento ni el nombre del bebé. En las imágenes difundidas se observa a Lafourcade amamantando a su hijo, acompañada de su pareja y padre del niño, el realizador mexicano-venezolano Juan Pablo López‑Fonseca, con quien mantiene una relación personal y profesional.

Una de las fotografías incluye un texto escrito a mano que señala: “Aquí mami recién parida, lo primero que hice al llegar a este mundo fue comer de su teta. Mi primer día en esta tierra. A mis papás les encanta tomarme fotos”. El resto del carrusel muestra momentos previos al nacimiento, así como referencias religiosas, flores y escenas de los últimos días de embarazo.

Tras varios meses fuera de los escenarios, la intérprete retomará su actividad musical en 2026 con la continuación de su gira internacional Cancionera Tour. El recorrido se reanudará el 15 de mayo en Bogotá y seguirá por Perú, Chile, Uruguay, Argentina y Ecuador, además de fechas programadas en Estados Unidos y Canadá desde abril.

La gira toma su nombre del álbum Cancionera, trabajo con el que Lafourcade obtuvo tres Latin Grammy en noviembre y que competirá en 2026 por el Grammy al mejor álbum pop latino.

