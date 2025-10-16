Natalia Lafourcade en Quito 2026: precios y detalles del Cancionera Tour

Este espectáculo forma parte de una serie de presentaciones que han agotado entradas en México, Norteamérica y Europa

Después de diez años, Natalia Lafourcade volverá a presentarse en Ecuador. La artista mexicana confirmó su concierto en Quito como parte de su Cancionera Tour 2026, una gira que recorre Latinoamérica y celebra su más reciente álbum, Cancionera.

La cita está programada para el martes 2 de junio de 2026, a las 20:00, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este espectáculo forma parte de una serie de presentaciones que han agotado entradas en México, Norteamérica y Europa, superando las 115 000 localidades vendidas.

“Hoy mi deseo es compartir la intimidad que vivo con mis canciones en mi habitación, en mi casa, en mi universo personal o mi propia imaginación”, expresó la cantante en una entrevista reciente, reafirmando el carácter introspectivo que atraviesa su nueva etapa creativa.

Dolly Parton: Su estado de salud no es tan grave como se presumía Leer más

Un recorrido íntimo por su nuevo universo musical

Cancionera fue grabado en Ciudad de México junto a una orquesta en sesiones en vivo y en cinta analógica. La artista explicó que el proceso buscó alejarse de los artificios digitales: “No hubo nada de artificios. Me interesa conectar con mis músicos y crear en tiempo real, sin cortar”.

El álbum recoge influencias del bolero, la ranchera, el son jarocho y el huapango, y da vida a un personaje homónimo que, según Lafourcade, simboliza las dualidades de la vida y la creación. “Es un alter ego, una cancionera de la noche, del bar y de los desamores, pero también de la flor, del servicio y del oficio”, señaló.

La intérprete de ‘Hasta la raíz’ también reconoció que el disco marca una nueva etapa personal. “La canción Cancionera refleja mi entrada a los 40 años y se convirtió en un himno para mi vida, inclusive ahora para la maternidad”, comentó.

El regreso a los escenarios ecuatorianos

La presentación en Quito será la única en el país dentro de su gira latinoamericana, que incluye paradas en Bogotá, Lima, Santiago, Montevideo y Buenos Aires.

Precios de los boletos del concierto de Natalia Lafourcade

Los boletos estarán disponibles desde el jueves 16 de octubre de 2025, a las 10h00, únicamente a través de Ticketshow, con los siguientes precios:

Star Box: USD 150

VIP: USD 120

Platea: USD 80

Preferencia: USD 60

General: USD 40

Capturan al padre de Greeicy Rendón: la Fiscalía lo acusa de secuestro y tortura Leer más

En redes sociales, Lafourcade expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público ecuatoriano:

“Después de muchos años nos veremos pronto en Quito, Ecuador. Yo sé que será realmente especial encontrarnos de nuevo para celebrar a la canción y continuar este camino”, escribió en Instagram.

Con Cancionera Tour, la artista que acumula 4 premios Grammy y 18 Latin Grammy, vuelve a los escenarios con una propuesta que combina la raíz, la reflexión y una búsqueda constante por conectar desde lo esencial.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!